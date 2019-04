TRIBUNWIKI: Beyonce Raih Entertainer of the Year dalam NAACP Awards, Simak Perjalanan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Diva internasional, Beyonce mendapatkan penghargaan Entertainer of the Year, dalam NAACP Awards ke-50 pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Dilansir dari Kompas.com, saat menyampaikan pidato kemenangannya di Dolby Theatre di Hollywood, Beyonce dengan murah hati mengucapkan terima kasih kepada para nomine dalam kategori tersebut, termasuk superstar NBA LeBron James, sutradara Black Panther Ryan Coogler dan aktor Chadwick Boseman, dan bintang film If Beale Street Could Talk Regina King.

"Regina King, aku sangat mencintaimu, kamu telah mengajari kami kesabaran, kegigihan dan bagaimana menjadi ahli dalam keahlianmu," katanya.

"Chadwick Boseman mengajar anak-anak untuk bermimpi dan melihat diri mereka sebagai raja," lanjut Beyonce.

Beyonce menambahkan, "LeBron James telah mengajarkan kita kekuatan dari segala bentuk dan memimpin dengan memberi contoh dan memberikan pendidikan bagi anak-anak kita. Ryan Coogler menceritakan kisah kami dengan cara yang merayakan sejarah kami, dan membuktikan bahwa kami memang memiliki kekuatan di box office."

Film blockbuster Black Panther yang dirilis Marvel mendapat penghargaan untuk Best Film, Actor (Boseman) dan Breakthrough Performance (Letitia Wright), sedangkat Amandla Stenberg (The Hate U Give) memenangi Best Actress.

Bagaimana perjalanan karir Beyonce?

Dilansir dari wikipedia, Beyoncé Giselle Knowles lahir di Houston, Texas sebagai anak dari manajer penjualan Xerox, Mathew Knowles, dan penata rambut/pemilik salon, Celestine Ann "Tina" Beyincé.

Name Beyoncé merupakan tribut kepada nama gadis ibunya.[18] Adik perempuan Beyoncé, Solange, juga merupakan seorang penyanyi dan aktris.

Mathew adalah seorang Amerika-Afrika, sedangkan Tina merupakan keturunan Louisiana Creole (yakni gabungan keturunan Afrika, Amerika Asli, Perancis, dan 1/16 Irlandia).