Thorig Husler Ajak Perempuan Luwu Timur Cegah Kanker Payudara dan Serviks dengan Puspaji

Foto Humas dan Protokol Luwu Timur

Bupati Luwu Timur, Thorig Husler di Puspaday bertema We Can Prevent, Detect Earlier and Treat Cancer Succesfully di Gedung Simpurusiang, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Selasa, (19/3/2019).