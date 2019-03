Nama Sandiaga Uno Ada di Soal USBN, Begini Reaksi Bawaslu Mamasa

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Nama salah seorang calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno termuat dalam soal bahasa Inggris USBN SMK.

Soal ini ditemukan tribunmamasa.com, di salah satu SMK di mamasa, yakni SMK Kemilau Bangsa, Selasa (12/3/2019).

Dalam soal essai ini, nama Sandiaga Uno disebut sebagai tokoh yang mengundang dalam acara pernikahan putrinya bernama Chelsea Sandiaga Uno dengan Argavi Koto.

Baca: 305 Personil Brimob Bone Periksa Kesehatan

Baca: Wakil Bupati Sinjai Minta Aparat Desa Ketahui Visi Misinya

Baca: Jamaah Haji di Palu Jalani Pemeriksaan Tahap 2

Dalam soal itu, juga memuat tempat acara, yakni di Hotel Maleo Mamuju, Jumat 1 Maret 2019.

Soal ini dimuat di nomor 43, berikut redaksinya;

"Mr. & Mrs. Sandiaga Uno glad to invite you to come the marriage of their daughter Chelsea sandiaga Uno To Argavi Koto, at Maleo Hotel Mamuju, on Friday, 1 Marer 2019, started on 1 p.m,"

"Please RSVP before 1 Februari to Rahmat there will be Syahrini performance. We wait your presence,"

Di halaman sampul soal ini terdapat tulisan USBN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.

Di SMK Kemilau Bangsa, ujian untuk soal bahasa ingris dilaksanakan pukul 7.30-9.30 wita.

Salah seorang guru di sekolah itu bernama Yotam mengaku tidak mengetahui jika dalam soal itu terdapat nama Sandiaga Uno.