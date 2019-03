Andi Arief Sebut Pemilik TVOne Sudah Minta Maaf tapi Urusan dengan Karni Ilyas Belum Selesai

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memberikan keterangan soal polemik dirinya dengan stasiun tv, TV One.

Hal itu disampaikan Andi Arief melalui Twitter @AndiArief__, Selasa (12/3/2019).

Andi mengatakan bahwa saat ini, pihak TV One telah meminta maaf padanya secara redaksional.

Namun, Andi Arief menegaskan urusannya dengan presiden program acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas belum usai.

Diketahui, permasalahannya dengan Karni Ilyas sempat saling balas di Twitter.

"Pemilik TV One sudah meminta maaf secara pribadi pada saya atas trial by the press medianya.

Namun urusan dengan bang @karniilyas belum selesai, termasuk media TV lainnya.

Bukan berarti bang karni yang merasa dekat dengan kepolisian bisa melakukan apa saja, ini negara hukum," tulis Andi Arief.

Kicauan Andi Arief yang sebut Tv One telah meminta maaf padanya, Selasa (12/3/2019). (Capture Twitter @AndiArief__)

Andi Arief melalui kicauannya me-mention akun Karni Ilyas dan menuliskan bahwa dirinya bukan merupakan seorang tersangka atas kasus narkoba yang menjeratnya beberapa waktu lalu.

"Saya tahu bang @karniilyas salah satu yang terlibat menghabisi saya dengan mengutus reporter TV One ke bareskrim dir 4 senin pk10.00 WiB untuk kemudian menyebarka sesuka hati foto-foto yang benar2 menyudutkan saya.