TRIBUNWIKI: Terbukti Bukan Ayah Biologis dari Anak Dj Verny, Berikut Perjalanan Karir Denny Sumargo

TRIBUN-TIMUR.COM , MAKASSAR- Nama Denny Sumargo hari ini tiba-tiba ramai diperbincangkan.

Kenapa? Kasus Denny Sumargo yang enam tahun lalu kini muncul kembali.

Denny Sumargo dituduh menghamili seorang perempuan bernama Dj Verny Hasan.

Kasus ini mencuat 2013 lalu.

Dj Verny Hasan mengatakan pernah melakukan hubungan terlarang bersama Denny Sumargo.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost dari Kompas.com, DJ Verny Hasan bahkan pernah menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA lantaran dianggap tak mau bertanggung jawab. Baca: Ini Lirik Lagu Syahrini Cintaku Kandas yang Disebut Diciptakan untuk Luna Maya, Benarkah?

Tak hanya itu, DJ Verny Hasan juga melaporkan Denny Sumargo ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya atas tindakan tidak menyenangkan.

Kini, setelah hampir 6 tahun lamanya, permintaan DJ Verny itu dipenuhi oleh pihak Denny Sumargo.

Sebagai informasi, DJ Verny Hasan telah melahirkan buah hatinya tersebut yang kemudian diberi nama Aliesa Anjani.

Namun tiba-tiba publik kembali dihebohkan dengan unggahan ibunda Denny Sumargo yang memperlihatkan hasil tes DNA Aliesa dengan Denny Sumargo.

Dalam foto hasil tes DNA tersebut, menunjukkan hasil bahwa Denny Sumargo dinyatakan memiliki kemiripan nol persen dengan Aliesa Anjani.

Dengan kata lain, Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari putri DJ Verny Hasan itu.

Namun menurut penelusuran Grid.ID dari laman Instagram ibunda Denny Sumargo, @Meiskesumargo tampak diprivate sehingga tidak dapat diakses.

Meski begitu, dalam Insta Story DJ Verny Hasan, mengunggah beberapa story terkait hasil tes DNA yang dibagikan ibunda Denny Sumargo.

Unggahan Ibunda Denny Sumargo tersebut tampak dibagikan pemilik akun Instagram Dyaharumkusumaning.

Meskipun mengetahui hal itu, DJ Verny mengaku kuat menghadapi permasalahan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari para pengikut Instagramnya.

Melalui foto tersebut Ibunda Denny Sumargo mengungkap fakta terkait hasil tes DNA Densu (Denny Sumargo) yang telah dilakukan.

"Dari awal anak saya benar, dan ini buktinya dia benar. Terima kasih sudah menghujat dan menghancurkan masa depan anak saya. Saya saja sebagai ibu sakit, apalagi anak saya. Anda tidak kenal anak saya, senakal-nakalnya anak saya, dia bukan orang tidak bertanggungjawab dan merusak hidup orang lain," tulis @maiskesumargo.

Dalam unggahan tersebut, ibunda Denny Sumargo juga menuliskan rasa syukurnya.

"Tuhan lebih kuasa dari hujatan dan fitnah dan puji Tuhan Allah semesta," lanjutnya.

Dilansir Grid.ID dari Insta story DJ virny Hasan tampak kecewa dengan unggahan tersebut.

"Oh ini toh maksud dari semuanya!! (Sudah saya duga) Saya mah diem aja dulu," tulis DJ Verny Hasan.

Ibu dari dua orang anak itu juga mengaku menutup kolom komentar di Instagramnya dan berjanji akan meminta maaf jika terbukti salah.

"Maaf kolom komentar saya tutup, nanti akan saya posting satu foto dan kalian bebas berkomentar, setelah tanggung jawab dan janji saya akan saya tepati sampai selesai. Tenang, saya orangnya bertanggung jawab ko, kalau saya salah pasti saya akan meminta maaf ke semuanya.. karena saya tidak mau menjadi orang yang berdosa, #thanks # sayamahorangmiskindiemajadulu, " lanjutnya.

Siapa Denny Sumargo?

Dilansir dari wikipedia, Denny Sumargo merupakan seorang pemain basket berkebangsaan Indonesia berdarah Minangkabau-Tionghoa.

Denny bermain untuk tim Garuda Flexi Bandung.

Namun berjalannya waktu ia kemudian merambah dunia film bahkan menjadi selebritis papan atas.

Karier

Setelah kepindahannya ke Jakarta pada tahun 2000, Denny langsung bergabung dengan klub Aspac.

Penggemar Michael Jordan dan Kobe Bryant ini memang bercita-cita menjadi pemain basket profesional dengan bergabung di klub Aspac dan juga Satria Muda dan berposisi sebagai shooting guard atau small forward.

Kehidupan pribadi

Densu pernah digosipkan berpacaran dengan Sandra Dewi karena mereka pernah terlibat iklan yang sama. Namun dari kedua pihak sama-sama menyangkal gosip tersebut.

Ia juga pernah gagal menikah bersama Dita Soedarjo.

Data diri:

Denny Sumargo

Nama lahir: Denny Sumargo

Nama lain: Densu

Lahir:Luwuk, Banggai, Indonesia, 11 Oktober 1981 (umur 37)

Pekerjaan: Aktor, pebasket

Tinggi badan: 1,79 m (5 ft 10 1⁄2 in)

Orang tua

Nazaruddin Chaniago (ayah)

Meiske Sumargo (ibu)

Prestasi dan penghargaan:

Individual

Rookie Of The Year 2001

1 st place Slam Dunk Contest 2003

All Defensive Team 2001-2006

MVP Kobatama Regular Season 2002-2003

National Basketball Team of Indonesia 2001, 2003, 2007

MVP IBL 2008

Bersama Tim

Runner Up IBL 2008 kompetisi musim bersama GARUDA

Juara ke 1 di Sister City Jakarta bersama Satria Muda Britama

Juara ke 2 pada kejuaraan SEABA 2007 di Jakarta bersama Satria Muda Britama

Juara ke 1 pada kejuaraan Liga Basket Indonesia (IBL)

Kompetisi musim bersama Satria Muda Britama 2006

Juara ke 1 pada kejuaraan IBL di Yogyakarta bersama Satria Muda Britama

Runner Up IBL 2004 kompetisi musim bersama ASPAC

Juara ke 1 pada kejuaraan musim IBL 2003 bersama HP ASPAC

Juara ke 1 pada Kobatama 2000-2002 bersama ASPAC

Rangking ke 4 pada SEABA 2001 di Manila

Rangking ke 7 pada kejuaraan ABC di Dubai (UEA)

Juara ke 1 pada Turnamen Kobatama 2002 di Surabaya bersama ASPAC

Filmografi

Film

2012 Hattrick (film)

2012 5 cm

2013 Berlian Si Etty

2013 Samudra Hotel

2013 1000 Balon

2014 Mall Klender

2014 Danau Hitam

2015 Erau Kota Raja

2015 Rock N Love

2016 My Trip My Adventure The Movie

2016 The Doll

2017 Kartini

2017 Mata Batin

2018 A Man Called Ahok

Acara televisi

My Trip My Adventure (Trans TV)

Tetangga Masa Gitu? (NET.)

Love Jukebox (Trans TV)