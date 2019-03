IMA Goes To Campus di Unibos Makassar Bersama Dr Hermawan Kartajaya

Pemberian plakat Unibos Makassar kepada Dr Hermawan Kartajaya usai kuliah umum usai agenda IMA Go To Campus di Gedung Balai Sidang 45 terlaksana, Jumat (2922019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia Marketing Association (IMA) Go To Campus di Universitas Bosowa (Unibos) Makassar.

Agenda ini merupakan bentuk kuliah umum dibawakan Pakar Pemasaran, Hermawan Kartajaya.

Kuliah umum berlangsung di Gedung Balai Sidang 45 Unibos, Makassar, Jumat (29/2/2019).

Hermawan Kartajaya memaparkan tentang buku The New Yin Yang of Busness.

Ketua Panitia IMA Go To Campus, Dr Lukman Setiawan mengatakan kuliah umum ini merupakan atas tindak lanjut kerja sama IMA dengan Unibos Makassar.

Setelah terlaksana kuliah umum, pada 30-31 Februari akan ada Rakernas IMA yang dilaksanakan di Hotel Claro.

"Jadi ini suatu bentuk kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 lalu yaitu adanya MoU dengan Unibos dengan IMA cepter Makassar," imbau Dr Lukman Setiawan.

Dr Lukman Setiawan yang juga Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan ini menjelaskan dengan adanya kerja sama itu sehingga mahasiswa fakultas Ekonomi Unibos, Makassar menjadi pelaksana kuliah umum.

Penunjukan itu dilakukan sebagai bentuk kecocokan tema kuliah umum dengan fakultas Ekonomi Unibos Makassar.

"Semua orang sudah tahu, siapa Hermawan Kartajaya adalah tokoh marketing Indonesia maupun dunia. Hal inilah menjadi motivasi Unibos untuk memajukan pendidikan terutama bagi mahasiswa," jelasnya.