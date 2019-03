Gubernur: Simposium IRGaCIA FK Unhas Bantu SDM Medis di Sulsel

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat menerima Panitia Simposium The Power of Collaboration Medical in Clinic Practice dari Divisi Respirologi, Geriatri dan Imunologi (IrGaCIA) Fakultas Kedokteran Unhas Makassar di Kantor Gubernur, Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Jumat (1/3) siang.

MAKASSAR, TRIBUN – Gubernur Sulsel Prof Dr Nurdin Abdullah, mengakui mutu sumber daya manusia bidang kedokteran, khususnya penyakit dalam di Sulsel belum memadai.

Dokter spesialis penyakit dalam, khususnya sub divisi paru-paru (Respirologi), penyakit penuaan (Geriatri) dan kekebalan tubuh (Imunologi) masih sampai di level rumah sakit, belum ke level fasilitas layanan kesehatan kecamatan (puskesmas).

Guru besar fakultas kehutanan ini menambahkan akan meminta semua rumah sakit (RS) atau fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk dapat mengutus peserta dalam kegiatan ilmiah tiga hari ini.

“Simposium bidang kesehatan penyait dalam, yang lebih sub spesialis seperti IRGaCIA ini harus mendapat dukungan pemerintah, karena ini soal penyediaan sumber daya medik,” kata Gubernur saat menerima Panitia Simposium The Power of Collaboration Medical in Clinic Practice dari Divisi Respirologi, Geriatri dan Imunologi (IrGaCIA) Departemen Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar di Gubernuran, Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Jumat (1/3) siang.

IrGaCIA adalah singkatan dari interasi tiga sub spesialis disiplin ilmu kedokteran di FK Unhas; (Respirologi), penyakit penuaan (Geriatri) dan kekebalan tubuh (Imunologi).

Gubernur secara khusus menyatakan dukungannya ke acara yang digelar mulai tanggal 29 hingga-31 Maret 2019, mendatang.

Acara dijadwalkan dihelat di Hotel Gammara, Jl HM Dg Patompo, Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Ikut diterima profesor ilmu kehutanan Unhas itu antara lain, Ketua Panitia Simposium Dr M Ilyas, SpPD, SpP, Bendahara Panitia Dr Suriani Alimuddin,SpPD,K-AI dan sekretaris panitia, Dr Ariantin Ulfa,SpPD.

Dijelaskan, simposium ilmiah ini dijadwalkan diikuti dokter spesialis penyakit dalam di Sulsel dan Sulbar, serta Indonesia timur, termasuk divisi human resources development multi bisang dari swasta dan instansi pemerintah, termasuk rumah sakit.

Forum ini juga akan mengkampanyekan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyakit paru-paru, penuaan dan kekebalan tubuh. “Jadi vaksin itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa, dan para karyawan di kantor,” ujar Dr Suriani Alimuddin.