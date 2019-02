Kok Bisa? Prabowo Kalahkan Jokowi di Hasil survei Elektabilitas Capres Terbaru, Ini Selengkapnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Jelang Pesta politik Pilpres 2019 mendatang, sejumlah lembaga survey merilis prediksi pilihan masyarakat ke publik.

Setelah kedua calon presiden 2019 berdebat pada Minggu (17/2/2019), hasil survei elektabilitas kedua pasangan terus mengalami perubahan.

Terbaru, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahkan mengungguli pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, dalam satu kategori survei, Selasa (26/2/2019).

Dikutip dalam laman resmi PoliticaWave, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul tipis dalam kategori net sentiment.

PoliticaWave menyajikan sejumlah survei setelah debat berlangsung hingga Senin (25/2/2019), dari berbagai rekaman di media sosial.

Di antaranya 'Trend of Awarness', 'Candidate Electability', 'Share of Awarness', 'Share of Citizen' dan 'Sentiment'.

Elektabilitas Kandidat

Di kategori net sentiment dalam elektabilitas capres, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf disalip pasangan 02 Prabowo-Sandiaga.

Di kategori elektabilitas, ditampilkan posisi kandidat dalam net sentiment (Pendapat atau perasaan dari konsumen yang dinyatakan di media sosial), EMSS (Earned Media Share of Voice by Sentiment, diukur dalam konteks kategori suatu produk).