TRIBUNWIKI: Raih The Best Actor di Ajang Oscar 2019, Rami Malek Kalahkan Aktor Hebat! Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor peran Rami Malek menjadi peraih penghargaan The Best Actor di film Bohemian Rhapsody dalam ajang Piala Oscar 2019.

Dalam kategori Best Actor in a Leading Role, ia bersaing dengan Bradley Cooper, Christian Bale, Willem Dafoe, dan Viggo Mortensen.

Seperti dilansir dari berbagai sumber pada Senin (25/2/2019) ajang Academy Award 2019 atau biasa disebut Piala Oscar kembali digelar.

Kali ini Piala Oscar tahun 2019 di gelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (24/2/2019).

Rami Said Malek adalah aktor Amerika dengan berbagai penghargaan.

Dia memenangkan Critics 'Choice Award dan Primetime Emmy Award untuk Aktor Utama Terbaik dalam Serial Drama untuk peran utamanya sebagai Elliot Alderson dalam serial televisi USA Network Mr. Robot.

Para pemain di Bohemian Rhapsody, serta karakter yang diperankan (Ultimate Classic Rock)

Dia juga menerima Golden Globe Award, Screen Actors Guild Award, dan nominasi TCA Award.

Malek telah tampil sebagai pemeran pendukung untuk film dan serial televisi lainnya seperti trilogi Night at the Museum, serial komedi Fox The War at Home (2005-2007).

Kemudian miniseri HBO The Pacific (2010), Larry Crowne (2011), Paul Thomas Anderson's The Master (2012), The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012).