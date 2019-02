Hanya 65 Ribu, Tamu Setia Ramedo Hotel Bisa Nikmati Aneka Menu De Van Java

Suasana food fest di Berly Resto, lantai 1, Jl Andi Djemma No 112 Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/2/2019) malam.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ramedo Hotel Makassar menggelar food fest di Berly Resto, lantai 1, Jl Andi Djemma No.112 Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/2/2019).

Bertajuk De Van Java, pihak Ramedo Hotel menyajikan berbagai menu ala Jawa dengan konsep makan sepuasanya alias All You Can Eat.

Baca: Manchester United Vs Liverpool - Jika Menang, Status Pelatih Solskjaer Bakal Permanen! Jika Kalah?

Mulai dari Appetizer seperti Rujak Cingur, Lotek Buah. Soup Bakso Solo, Soto Kaya.

Dessert seperti Sekoteng dan Es Dawet Banjarnegara. Aneka jajanan pasar seperti Getuk Lindri dan Klepon.

Main Course antara lain, Nasi Liwet, Lontong Sayur, Mie Tek Tek, Oseng-oseng Mercon Pete, Gudeg Jogja dan Ayam Goreng Solo.

Baca: TRIBUNWIKI: Heboh Puisi di Malam Munajat 212, Ini Profil Neno Warisman, dan Isi Puisinya

Untuk minuman, ada Orange Juice, Kiwi Juice, Jasmine Iced Tea dan Coffe Shop.

"Semua menu tersebut dinikmati tamu kami hanya dengan membeli tiket seharga Rp 65 ribu per orang," kata HRD Manager, Linda Rasyid saat ditemui tribun-timur.com, Sabtu (23/2/2019) pukul 21.00 wita.

"Soal rasa, tentu tidak diragukan kami berani jamin hotelnya bintang tiga tetapi menunya rasa bintang lima," lanjutnya.

Baca: KPU Mamasa Target 80% Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019

Linda optimis event selanjutnya akan lebih ramai, melihat antusias para tamu.

"Target kami 67 voucher, tetapi ternyata yang datang lebih dari itu. Makanya untuk event selanjutnya kami akan lebih optimis," jawabnya.