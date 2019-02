Garuda Indonesia Luncurkan 21 Menu Nusantara Dalam Pesawat, Ada Nasi Padang

Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan secara resmi The New Signature Dish of Indonesia yang merupakan 21 varian baru menu in-flight meals.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan secara resmi The New Signature Dish of Indonesia yang merupakan 21 varian baru menu in-flight meals Garuda Indonesia yang mengangkat tema cita rasa kuliner khas nusantara.

Peluncuran varian menu baru tersebut dilaksanakan pada agenda launching The New Signature Dish of Indonesia di Terminal 3 Bandar Soekarno Hatta, Rabu (20/2/2019).

Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, mengungkapkan hadirnya menu ini merupakan komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menghadirkan nuansa The New Flight Experience melalui 21 ragam menu in-flight meals baru di pesawat.

Hadirnya 21 varian menu baru tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia dalam memperkenalkan makanan khas nusantara ke dunia internasional.

"Hadirnya varian new inflight menu di pesawat tersebut juga merupakan bagian dari komitmen maskapai dalam menyelaraskan customer voice yang menginginkan ragam menu yang berbeda di penerbangan Garuda Indonesia," katanya melalui rilisnya, Kamis (21/2/2019).

"Peluncuran varian menu khas nusantara ini juga menjadi bagian dari dukungan Garuda Indonesia terhadap potensi sektor bisnis kuliner lokal melalui sinergi positif yang dilaksanakan bersama Garuda Indonesia," lanjutnya.

Ke 21 varian menu baru The New Signature Dish of Indonesia tersebut terdiri dari 15 menu khas nusantara yang diracik khusus oleh dapur Aerofood ACS.

Enam menu baru hasil kerjasama Garuda Indonesia dengan salah satu sektor bisnis kuliner lokal Sari Mande dalam menyediakan varian menu Nasi Padang Rendang Daging, Nasi Padang Dendeng Batu Sangkar, Nasi Padang Dendeng Batokok, Nasi Padang Ayam Takicuah, Nasi Padang Ayam Kalio, dan Nasi Padang Ayam Bakar.

Adapun enam menu baru dari Sari Mande tersebut dapat dinikmati di rute penerbangan domestik keberangkatan Jakarta, yakni rute Jakarta-Batam, Jakarta-Banjarmasin, Jakarta-Pontianak, Jakarta-Banda Aceh, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Medan dan Jakarta-Lombok khususnya di jam makan siang dan makan malam.

Sedangkan Varian menu khusus The New Signature Dish of Indonesia terdiri dari empat kategori menu yakni ; Signature Breakfast (Nasi Uduk Betawi, Nasi Tutug Oncom, Nasi Lawu dan Nasi Goreng Spesial), "Signature Lunch (Nasi Rendang Padang, Nasi Kuning Nusantara, Nasi Pesmol Ikan, Nasi Gudeg Jogja, dan Nasi Campur Bali).