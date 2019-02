VIDEO: Dari Amerika, Alumni UIN Alauddin Arief Balla Ucapkan Selamat HUT ke-15 Tribun Timur

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR- Harian Tribun Timur Makassar genap berusia 15 tahun pada 9 Februari 2019, hari ini.

Ucapan selamat itu disampaikan Arief dari Negeri Paman Sam, United State of America (USA).

Alumni Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin Makassar ini kini sedang menempuh program MA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) di Southern Illinois University Carbondale.

"Selamat ulang tahun ke-15 Tribun Timur, Semoga selalu menjadi referensi terbaik dan selalu menjadi sumber berita yang teraktual dan terpercaya di Makassar secara terkhusus dan secara umum di Indonesia Timur,"kata Arief.

"Selamat ulang tahun sekali lagi, sukses selalu," kata pria asal Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ini.

Sebagai wujud syukur ulang tahun yang ke-15, Tribun Timur menggelar open house pada Senin (11/2/2019) mulai pagi hingga sore.

Bertempat di Gedung Tribun Timur, Jalan Cenderawasih No 430, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.(TribunTimur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com @juzanmuhammad

