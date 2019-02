Tips terbaru WhatsApp, cara hilangkan tulisan Sedang Mengetik saat menulis di Whatsapp, gampang banget

TRIBUN-TIMUR.COM - WhatsApp salah satu media chatting paling populer saat ini.

Namun kadangkala ada pengguna merasa tak nyaman dengan beberapa fitur WhatsApp.

Misalnya tulisan 'sedang mengetik' saat pengguna sedang menulis sesuatu.

Artinya pengguna WhatsApp lain mengetahui jika yang bersangkutan sedang mengetik.

Terkadang beberapa dari kita tidak nyaman dengan status 'sedang mengetik' di aplikasi Chatting WhatsApp

Pasalnya, setiap pengguna WhatsApp yang mengetik sebuah pesan, pasti akan keluar status 'sedang mengetik' di tampilan atas kontaknya.

Namun tidak perlu khawatir, ternyata 'status mengetik' ini bisa kita hilangkan.

Kita bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp Plus, OG WhatsApp, dan GB WhatsApp.

Aplikasi itu bisa kita unduh secara gratis di Google Play Store.



Dikutip TribunWow.com dari Nextren.grid.id, berikut langkah-langkahnya:



1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunduh aplikasi WhatsApp Plus di ponsel Androidmu.



2. Untuk diketahui, ketika kita memasang aplikasi WhatsApp Plus pastikan untuk mencopot WhatsApp yang lama.



Kita tidak perlu mencopot aplikasi WhatsApp yang lama jika bisa menggunakan dual aplikasi di ponselmu.



Namun, jika ponsel kita tidak didukung fitur itu, maka WhatsApp yang terpasang harus dicopot terlebih dahulu.



Hal itu dikarenakan WhatsApp Plus tidak akan terpasang jika aplikasi WhatsApp masih ada di ponsel.