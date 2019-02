Daftar Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2019 / Lunar New Year, Gong Xi Fa Cai, Share di Medsos

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat Tahun Baru Imlek, inilah deretan Ucapan Imlek 2019 dalam versi bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin.

Pada Selasa (5/2/2019), hari ini, Tahun Baru China 2570 atau Tahun Baru Imlek tiba.

Mau ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek?

Inilah umpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2019 dan kata-kata mutiara selamat Tahun Baru Imlek 2019 akan disajikan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Mandarin.

Nah, Ucapan Imlek 2019 dapat dikirimkan ke media sosial seperti WhatsApps, Facebook, Twitter, maupun Instagram.

Yuk, berikan ucapan selamat untuk orang-orang terkasih dan kerabat dekat.

Ini rangkuman ucapan selamat Tahun Baru Imlek dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Gong Xi Fa Cai” 2570. Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

Happy Chinese New Year.

May better luck come into us in this new year.