Kumpulan Ucapan Selamat Imlek 2019 Bahasa Inggris: Cocok untuk WA, IG & FB, Kirim Mulai Malam ini!

17 Ucapan Selamat Imlek 2019 Dalam Bahasa Inggris: Cocok untuk WA, IG & FB, Kirim Mulai Malam ini!

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut kumpulan ucapan selamat hari raya Imlek 2019 dalam Bahasa Inggris, jelang tahun baru China 2570 yang dapat dikirimkan ke WA, FB dan IG.

Menyambut Tahun Baru China 2570 yang jatuh pada 5 Februari nanti atau merupakan Tahun Baru Imlek 2019 ada baiknya mengirimkan ucapan.

Nah, tak lengkap rasanya merayakan Tahun Baru Imlek 2019 tanpa memberikan ucapan atau kata-kata.

Anda bisa mengirimkan kata-kata atau ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2019 ini melalui SMS atau chat WhatsApp.

Baca: Selain Gong Xi Fat Cai 2019 Berikut Kumpulan Ucapan Selamat Imlek Bermakna Baik di Tahun Babi Tanah

Baca: Pakar Feng Shui Sebut Prabowo Tak Beruntung Berpasangan dengan Sandiaga Uno, Bagaimana Jokowi-Maruf?

Baca: Ketika Rocky Gerung Kesulitan Menyebutkan Satu Saja Kebaikan Presiden Jokowi

Kirimlah ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2019 kepada keluarga, sahabat, teman, atau pasangan.

Berikut kumpulan ucapan selamat hari raya Imlek 2019 dalam Bahasa Inggris yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari berbagai sumber :

1. Money and wealth will be many. May your happiness and prosperity in 2019.

2. Wishing you success in your family career and happiness. Happy Chinnese Year 2019

3. Good luck and great success in the upcoming Lunar New Year 2019.

4. Happy New Year 2570. Gong Xi Fat Cai – Wan Se Ru Yi, Sen Thi Cien Khang.