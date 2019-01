Cuaca Buruk, Harga Ikan dan Sayuran di Sinjai Melonjak

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN TIMUR.COM, SINJAI UTARA - Harga Ikan dan sayuran melonjak naik sejak cuaca buruk melanda Kabupaten Sinjai akhir-akhir ini.

Misalnya, harga wortel di Pasar Sentral Sinjai Rp 20 ribu rupiah per kilogram yang sebelum cuaca buruk hanya capai Rp 10 ribu rupiah per kilogram.

"Sejak cuaca buruk ini terhenti pasokan dari Malino Gowa, makanya naik karena ketersediaan kurang," kata Udin salah seorang pedagang sayur mayur di Pasat Sentral Sinjai, Jumat (25/1/2019).

Selain harga wortel juga harga ikan di Kabupaten Sinjai terus mengalami kenaikan saat cuaca ekstrem melanda perairan Teluk Bone.

Seluruh jenis ikan ikut mahal dari harga biasanya seperti ikan tongkol Rp 15-20 ribu per ekor dari biasanya Rp 10 ribu per ekor. Sedang untuk per 100 ekor senilai Rp 850 ribu dari sebelumnya Rp 600 ribu rupiah.

Berbeda dengan lombok dan bawang merah sedang mengalami harga turun. Lombok kriting Rp 10 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 25 per kilogram sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram. Cabe rawit Rp 15 ribu perkilogram dari sebelumnya Rp 25- 30 ribu per kilogram.

