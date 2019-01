All New Camry Tampil Lebih Mewah dan Agresif, Ini Spesifikasinya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Toyota-Astra Motor menghadirkan All New Camry dengan tampilan yang lebih agresif dan lebih mewah, membuat aura Kings of Sedans ini kian prestise.

Didukung platform Toyota New Global Architechture (TNGA) dan mengusung tagline Outclass Elegance, keanggunan dan kemewahan All New Camry menciptakan tingkat kesempurnaan baru untuk memberikan pengalaman berkendara yang dinamis, tak terduga dan memikat hati para penggunanya.

Hadir dalam tiga line up yaitu Hybrid, V dan G, All New Camry siap mendorong dinamika pasar otomotif nasional.

“Mengawali tahun 2019 ini, kami menghadirkan All New Camry sebagai kendaraan Outclass Elegance, untuk memberi pengalaman berkendara lebih menyenangkan, mewah dan sporty bagi pelanggan sekaligus untuk mendorong pasar sedan agar lebih menarik,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Yoshihiro Nakata.

All New Camry di global adalah generasi ke-8 terhitung sejak generasi pertama diluncurkan pada 1982 dengan angka penjualan sudah mencapai lebih dari 18 juta di 100 negara.

Camry masuk ke Indonesia pada 1999, dan berhasil menjadi market leader di kelasnya sampai saat ini.

Pada 2012, TAM juga telah mendatangkan Camry Hybrid dan juga tercatat sebagai mobil hybrid terlaris di pasar otomotif nasional.

Menggunakan platform TNGA membuat penampilan All New Camry tampak lebih kokoh dan stabil, mengekspresikan kepercayaan diri sebagai King Of Sedan.

Mobil ini merupakan platform TNGA kedua yang dipasarkan Toyota di Indonesia setelah C-HR.