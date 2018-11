PHRI Sulsel Akan Untus 10 Wakil di Ajang Anugerah PHRI 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Badan Pengurus Daerah (BPD) Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) siap mengikuti Anugerah PHRI 2018.

Kesiapan BPD PHRI Sulsel untuk mengikuti Anugerah PHRI 2018 ini ditandai dengan proses seleksi tingkat provinsi yang diadakan bagi semua pelaku bisnis perhotelan dan rumah makan atau restoran.

"Kita bentuk tim independen dari kalangan akademisi (Poltekpar Makassar) untuk melakukan proses seleksi bagi semua hotel dan restoran di Sulsel yang akan menjadi wakil kita nantinya di pusat," kata Ketua BPD PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga.

Hal tersebut disampaikan Anggiat Sinaga saat Press Conference di Executive Lounge Hotel Claro Makassar bersama Ketua IHGMA Sulsel, Junaedi Salam dan tim independen yang telah dibentuk, Senin (26/11/2018).

Anggiat Sinaga mengungkapkan ada delapan kategori penghargaan untuk hotel dan tiga untuk rumah makan atau restoran namun yang diikuti BPD PHRI Sulsel untuk rumah makan hanya dua.

Delapan kategori penghargaan untuk hotel ialah Best Resort Hotel, Best City Hotel, The Best Affordable Hotel, Bintang 1 terbaik, Bintang 2 terbaik, Bintang 3 Terbaik, Bintang 4 terbaik, Bintang 5 terbaik.

"Kategori untuk Restoran ialah Nusantara Food, Oriental Food dan Continental Food. Tapi kita hanya akan ikut dua kategori saja," ungkap Anggiat Sinaga.

"Tim independen saat ini sedang bekerja dan akan terpilih satu setiap kategori yang akan kita rekomendasikan untuk mengikuti ajang bergengsi ini dan tentu kita berharap ada wakil dari Sulsel yang terpilih nantinya," lanjut Anggiat Sinaga.

Anugerah PHRI 2018 ini akan diikuti semua perwakilan hotel di Indonesia dimana masing-masing BPD mengutus perwakilan terbaiknya dan akan diumumkan pada Februari 2019 mendatang.(*)