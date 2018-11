15 Ucapan Selamat Hari Guru dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya, Cocok Dibagikan via WA, IG & FB

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Guru Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 25 November.

Nah, untuk mengenang jasa-jasa guru kalian, tak ada salahnya mengirimkan ucapan Selamat Hari Guru atau ucapan Hari Guru lewat SMS atau pesan WhatsApp.

Ucapan Hari Guru ini bisa dikirimkan lewat pesan singkat atau ucapan dalam hadiah unik bagi guru favorit kalian hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional, Minggu (25/11/2018).

Berikut TribunWow sajikan ucapan Hari Guru 2018 dalam bahasa Inggris, yang ditulis tokoh-tokoh hebat dalam sejarah dunia, seperti dilansir dari mentalfloss.com dan indianexpress.com:

1. "The dream begins, most of the time, with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you on to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called truth." —Dan Rather, Journalist

("Sebagian besar mimpi itu dimulai dengan seorang guru yang percaya padamu, guru yang menarikmu, mendorong dan menuntunmu ke pijakan lebih tinggi berikutnya, terkadang ia juga menusukmu dengan tongkat tajam yang disebut kebenaran.")

2. “The test of a good teacher is not how many questions he can ask his pupils that they will answer readily, but how many questions he inspires them to ask him which he finds it hard to answer.” —Alice Wellington Rollins, Author

("Ujian seorang guru yang baik bukanlah berapa banyak pertanyaan yang dapat dia ajukan kepada murid-muridnya sehingga murid akan menjawab dengan siap, namun berapa banyak pertanyaan yang bisa menginspirasi muridnya untuk bertanya hal yang sulit ia jawab")

3. “I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.” —Lily Tomlin, Actress

("Saya suka seorang guru yang memberimu sesuatu untuk dipikirkan saat pulang, selain pekerjaan rumah. ”)

4. “Most of us end up with no more than five or six people who remember us. Teachers have thousands of people who remember them for the rest of their lives.” —Andy Rooney, Journalist