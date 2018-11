ZenFone Max Pro M2 Khusus Gamers Bakal Rilis di Indonesia 11 Desember 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--ASUS Indonesia secara resmi mengumumkan tanggal perilisan smartphone gaming terbaru mereka, yaitu ZenFone Max Pro M2.

Smartphone bertajuk #NextGenerationGaming tersebut dijadwalkan akan diluncurkan di Indonesia pada tanggal 11 Desember mendatang.

Baca: Prof NA Ajak Petani Sidrap Terlibat Ekspor Talas ke Jepang

Baca: TRIBUNWIKI: Anda Lagi Cari Throphy Atau Piala untuk Lomba? Coba Cek di 4 Lokasi Ini

Pengumuman resmi ini telah dipublikasikan melalui laman resmi media sosial ASUS Indonesia.

"Kami sudah tidak sabar untuk memperkenalkan ZenFone Max Pro M2 kepada para ZenFans yang sudah banyak menanyakan keberadaan smartphone gaming ini," Country Manager ASUS Indonesia, Jimmy Lin melalui rilisnya pada tribun-timur.com, Rabu (21/11/2018).

Jimmy Lin melanjutkan, tunggu tanggal mainnya, kami akan kembali mengguncang dunia mobile gaming.

Sebagai informasi, ASUS ZenFone Max Pro M2 merupakan generasi terbaru dari smartphone gaming ZenFone Max Pro M1 yang sukses menggebrak pasar Indonesia di awal tahun 2018.

Melanjutkan tema “Limitless Gaming” yang menjadi platform ASUS untuk fokus di industri mobile gaming, ZenFone Max Pro M2 membawa misi “Next Generation Gamer” dengan menawarkan kombinasi spesifikasi dan harga terbaik di kelasnya.

"Sejumlah peningkatan akan kita hadirkan pada ZenFone Max Pro M2 dibandingkan generasi pertama. Jika ZenFone Max Pro M1 punya prosesor baterai besar 5.000mAh, layar full view resolusi FullHD+ serta prosesor kencang, ZenFone Max Pro M2 akan lebih dari itu. Inilah alasan mengapa kita menyebutnya sebagai Next Generation Gamer, gaming phone for everyone," jelasnya.

Baca: TRIBUNWIKI: Anda Ingin Menikmati Es Krim di Kota Makassar! Coba di 7 Lokasi Ini

Baca: Soal Penyebab Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten, Tunggu Gue Aja, Bran

Pada 11 Desember mendatang, ASUS Indonesia juga akan menggelar sesi live streaming sehingga para ZenFans dari seluruh Indonesia bisa bergabung untuk menyaksikan secara peluncuran ZenFone Max Pro M2 secara langsung.

Live streaming akan tersedia melalui laman media sosial resmi ASUS Indonesia. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: