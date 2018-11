BREAKING NEWS: SMI Makassar Unjukrasa di Pertigaan Jl Alauddin-Pettarani, Ini Tuntutannya

Laporan Wartawan Tribun Tmur, Muslimin Emba

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah mahasiswa dari Komite Pimpinan Cabang Makassar Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) berunjukrasa di pertigaan Jl Alauddin-Jl A Pettarani, Makassar, Senin (19/11/2018) siang.

Unjukrasa terkait peringatan momentum Hari Pelajar Internasional 2018. International Students' Day dirayakan setiap tanggal 17 November.

Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Lawan Kapitalisasi Pendidikan" pengunjukrasa berorasi di tepi jalan dan menyebarkan selebaran berisi aspirasi tuntutan mereka.

Pantauan di lokasi, arus lalu lintas nampak lancar namun cenderung melambat. (*)

Berikut tujuh poin tuntutannya:

1. Lawan kapitalisi pendidikan.

2. Cabut regulasi yang meliberalisasi sektor pendidikan, UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, Permendikbud 39/2017, Remenristekdikti 55/2018.

3. Tolak paket regulasi yang meliberalisasi ekonomi (16 paket kebijakan Ekonomi Jokowi, UU Pengadaan Tanah, PP 78/2015, UU No 12 Tahun 2012, Perpu Ormas no 2 Tahun 2017.

4. Tolak regulasi yang menciderai demokrasi rakyat ! (UU Ormas 17/2013, UU no 9/1998, UU ITE, RUU Kamnas)

5. Lawan politik upah murah, komersialisasi energi dan pencabutan subsidi publik.

6. Hentikan kekerasa terhadap gerakan rakyat (Kriminalisasi ButuhN Kriminalisasi dan drop out mahasiswa dan kriminalisasi tani)

7. Stop perampasan tanah rakyat.

Solusi yang ditawarkan:

1. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan

2. Nasionalisasi aset-aset strategis di bawah kontrol rakyat.

3. Bangun industrialisasi mandiri di bawah kontrol kelas pekerja

4. Wujudkan reforma agraria sejati.

5. Bangun persatuan gerakan rakyat dan alat politik alternatif.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: