Lama Menghilang, Manohara Dicium Zack Lee Hebohkan Netter, Penjelasan Manohara Disebut Pelakor

Kehebohan terjadi usai ketahuan Manohara Dicium Zack Lee, mantan suami Nafa Urbach

Video Viral Ciuman Zack Lee dan Manohara kemudian menjadi konsumsi publik setelah disebar admin akun gosip anonim.

Ini bukan pertama kalinya kebersamaan Mano dan Zack.

Pada bulan September 2017 silam, Zack bahkan mengunggah foto bersama model cantik yang pernah menikah dengan Sultan Kelantan itu.

Momen kebersamaan Zack dan Mano itu muncul sebelum Zack dan Nafa Urbach bercerai.

Sontak, Manohara pun dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang tua Mikhaela Lee Jowono itu.

Kala itu, Manohara dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tak ikut campur dalam rumah tangga Zack Lee dan Nafa Urbach.

Manohara pun tak mau namanya terseret ke dalam masalah yang bukan urusannya.

"Kalau soal ini, i don't know much about it. Yang pasti i'm not involved," tegas Manohara saat dihubungi awak media (20/9/2017) silam.

Setahun kemudian tepatnya November 2018, kedekatan Mano dan Zack kembali terlihat.

Manohara Odelia Pinot (DAMNCOOLPICTURES.COM)

Kali ini video keduanya sedang berdekatan beredar, bahkan Zack terlihat mencium pipi Mano.