Blackout, Kamar Hotel Four Points Makassar Terisi Penuh

General Manager (GM) Hotel Four Points By Sheraton Makassar, I Gede Sujana dan Marcom Mahardika

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar juga mendapat 'berkah' atas terputusnya aliran listrik PLN dalam waktu yang cukup lama.

Sejak, Kamis (15/11/2018) sekitar pukul 15.25 Wita aliran listrik PLN terputus yang berdampak disemua wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Jumat (16/11/2018) hari ini.

Marcom Manager Four Points by Sheraton Makassar, Mahardika mengatakan, lobby hotel mulai padat sekitar pukul 21.00 Wita, Kamis (15/11) yang merupakan warga Makassar.

"Penuh langsung hotel ku tadi malam, pukul 21.00 Wita langsung padat di lobby, mereka mencari kamar karena blackout di Makassar," kata Mahardika.

Hotel yang merupakan unit bisnis IMB Group ini memiliki 335 kamar dan saat ini dipimpin oleh General Manager atas nama I Gede Sujana yang memimpin sejak Juni 2018 lalu.

