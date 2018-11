DP Avanza-Calya Rp 7 Jutaan di Bazar Toyota, Hanya 4 Hari

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda yang mencari mobil segmen MPV Low dengan tujuh penumpang, tidak ada salahnya ke Bazar Toyota di Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar.

Kalla Toyota main dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah menawarkan promo menggiurkan selama empat hari, mulai (15-18/11/2018).

Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota, Abdul Wahab yang ditemui di sela jumpa pers di Gastros Cafe MaRI, Kamis (15/11/2018) menuturkan, untuk pembelian Grand New Avanza dan All New Calya dapat dibawa pulang dengan down paiment (DP) atau uang muka rendah mulai dari Rp 7 jutaan.

Baca: Beli Mobil Murah, Warga Simbang Maros Malah Kena Tipu

Baca: TRIBUNWIKI : 7 Komunitas Berpenghasilan Yang Ada di Kota Makassar

Baca: Bawaslu Soppeng Bakal Mediasi KPU-PBB, dan Demokrat

"Tidak hanya itu, New Agya yang merupakan kendaraan compact entry sangat terjangkau dengan DP mulai Rp 8 jutaan," katanya.

Ada juga lucky dip berupa 45 voucher belanja dengan nilai jutaan rupiah, voucher tune up, perawatan AC, spooring dan juga asuransi selama 1 tahun bagi pelanggan yang beruntung.

“Spesialnya, untuk setiap transaksi All New Calya, Grand New Avanza dan New Agya selama kegiatan berlangsung berkesempatan memenangkan lucky dip dengan total ratusan juta rupiah," katanya.

Selama Bazar Toyota, line up produk yang dihadirkan mulai dari segmen SUV, All New CHR dan New Rush serta tampilan Toyota favorit keluarga seperti Grand New Avanza, All New Calya, New Agya, All New Sienta, New Yaris dan Voxy.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: