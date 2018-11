Mulai 1 Januari,Tenaga Sukarela Kesehatan Sinjai Dapat Rp 350 Ribu Per Bulan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Sulawesi Selatan A Suryanto Asapa menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2009 tenaga sukarela kesehatan yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Sukarela Kesehatan (Himtekkes) Sinjai mulai mendapat insentif dari pemerintah daerah.

Para tenaga sukarela tersebut rencananya akan dihonor Rp 350 ribu per bulan per orang. "Kami usulkan mereka mendapatkan Rp 350 per bulan. Ini juga sudah masuk dalam visi misi bupati untuk mensejahterakan para tenaga sukarela," kata Suryanto Asapa, Jumat (9/11/2018).

Sebelumnya, pejuang tenaga sukarela di Sinjai Syamsul Ahmad melakukan protes kepada Pemkab Sinjai karena tenaga sukarela tidak dianggarkan insentifnya dalam APBD Pokok 2018 lalu yang dibahas pada Desember 2017.

