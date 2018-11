135 Anggota Satpol PP dan Damkar Sinjai Uji Fisik dan Mental

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - 135 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran dites fisik dan mental di halaman Eks Kantor Bupati, Jalan Ahmad Yani Sinjai, Kamis (8/11/2018).

Kepala Dinas SatPol PP dan Damkar Sinjai, Agung Budi Prayogo, mengatakan kegiatan ini dinamai Tes Kesempatan Jasmani dengan tujuan mengevaluasi stamina dan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

" Kami tes untuk menguatkan persiapan fisik maupun mental dalam menghadapi pemilu 2019 nanti," kata Agung Budi Prayogo.

Kegiatan ini juga dilakukan sekali dalam enam bulan.Tes Kesamaptaan Jasmani ini dibagi Dua tahap mulai hari ini sampai Jumat (9/11/2018) besok meliputi lari, pull up, sit up, push up dan shuttle run. Sedang bagi tidak mengikuti tes tersebut maka diancam sanksi administrasi. (*)