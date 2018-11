Tribun Millenial : Hello Salma Kini Tayang di Bioskop, Mauren Yoan:Penasaran Mau Cepat Nonton

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Gengs! Dear Nathan:Hello Salma sudah tayang di bioskop sejak 25 Oktober 2018.

Film remaja yang disutradarai Indra Gunawan ini merupakan film favorit sebagian kalangan millennial Makassar, khususnya penggemar Jefri Nichol dan Amanda Rawles.

Baca: Caleg PAN Gowa Posting Foto Mirip Jokowi

Baca: Inovasi Proses Pembelajaran, Program Profesi Dokter Gigi Unhas Pakai Model Simulator Gigi dan Rahang

Salah satunya, mahasiswi Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Mauren Yoan T Topaa.

Pemilik akun Instagram @maurenyt itu mengaku penasaran dengan film lanjutan Dear Nathan 2017.

Namun, sayang perempuan yang akrab disapa Mauren belum sempat nonton gegara padatnya perkuliahan.

"Belum nonton tapi rencana mau nonton kalau ada waktu luang, soalnya sibuk kuliah," katanya pada tribun-timur.com, Selasa (6/11/2018).

Ia melanjutkan, sempat menonton film Dear Nathan yang tayang 2017 lalu, dan penasaran dengan lanjutan dari film tersebut.

"I'm really excited with this movie, karena yang waktu Dear Nathan tuh filmnya bagus banget jadi otomatis Hello Salma juga bakalan worth it," jawabnya.

Baca: Himanaj FE Unibos Undang Pemilik Piscok Super Bicara Bisnis

Baca: Lantik Pejabat Eselon II dan IV, Ini Pesan Bupati Pangkep

Mauren menambahkan, suka dengan film ini karena beberapa waktu lalu sudah membaca novelnya dan jalan ceritanya seru.

"Apalagi ada Jefri Nichol kan, makin penasaran deh," tambahnya.

Mauren Yoan T Topaa (19)

IG: @maurenyt

Followers: 1.793

Hobi: baca novel

Cita-cita: business woman

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: