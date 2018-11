Pengering Rambut Turun Harga di Hypermart, Cek Promonya Disini

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen hypermart Mal Panakkukang Makassar rilis promo turun harga untuk aneka produk, berlaku syarat dan ketentuan. Promo periode 1-14 November 2018.

Pantauan Tribun, Sabtu (3/11) Miyako, Hair Dryer HD 550 B/G ditawarkan dengan harga spesial yaitu dari Rp 139.900 per buah menjadi Rp 117.900, tersedia warna hijau dan biru.

Pilihan lain ada Philips, Hair Dryer HP 8126/02 juga ditawarkan dengan Special Price yaitu dari Rp 259.900 per buah menjadi Rp 239.900, produk ini dilengkapi dengan corong sikat.

Masih dengan penawaran Special Price ada Miyako, Stand Fan 16 KAS 1618 B/O dari 329.900 per buah menjadi Rp 289.900. Sekai, Industrial Fan HFN 1060 dari Rp 309.900 menjadi Rp 259.900.

Begitu juga dengan Miyako, Desk Fan KAD 927B/GB dari Rp 239.900 per buah menjadi Rp 209.900. Sekai, Desk Fan HFN 650 dari Rp 159.900 per buah menjadi Rp 129.900.

Lalu ada Panasonic, Electric Iron Ni 317TR G/R/T dari Rp 359.900 per buah menjadi Rp 299.900. Miyako, Iron EI 1009M dari 179.900 per buah menjadi Rp 159.900.

Anda pula Cosmos, Blender CB 802 1,2L dari Rp 569.900 per buah menjadi Rp 509.900. Nanotec, Blender 4 In 1 NT 1705 dari Rp 395.900 per buah menjadi Rp 329.900.

Berikutnya ada Miyako, Blender BL 151 PF/AP dari Rp 349.900 per buah menjadi Rp 329.900. Miyako, Stand Mixer Sm 625 dari Rp 341.900 per buah menjadi Rp 317.900.

