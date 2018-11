Garasi Showroom Nipah Mall Tawarkan Kendaraan Premium Berkonsep Scandinavian

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Otomotif terus melakukan ekspansi demi pelayanan terbaik bagi pelanggan setianya.

Teranyar, agen pemegang merek mobil bahkan motor itu melaunching showroom di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu (3/11/2018) sore.

Chief Executive Officer Kalla Automotive, Hariyadi Kaimuddin dalam siaran persnya, Minggu (4/11/2018) menuturkan, Kalla Otomotif terus konsisten memberikan kemudahan dan kenyamanan serta senantiasa mendekatkan diri ke pengunjung kota Makassar dan sekitarnya.

“Telah hadir outlet ketiga kami yang bertempat di pusat perbelanjaan. Khusus di Nipah Mall kami harap semakin memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai kendaraan premium Kalla Automotive," katanya.

Suasana pembukaan Garasi Showroom yang terletak di Mall Nipah, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (3/11). Pembukaan ini diresmikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malassar Andi Bukti Djufrie didampingi Chief Executive Officer Kalla Automotive Hariyadi Kaimuddin, President Director Kalla Group Solihin Jusuf Kalla dan di kunjungi langsung oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Garasi showroom ini merupakan otlet ketiga di pusat perbelanjaan yang memamerkan kendaraan premium Automotive. Tempat ini tidak hanya memamerkan roda empat namun roda dua dapat ditemukan dilokasi ini seperti BMW Motorrad dan dilengkapi fasilitas yang memadai. (Sanovra/tribun-timur)

Garasi Showroom merupakan outlet terbaru dari Kalla Automotive yang mengedepankan pelayanan prima dan terbaik bagi pelanggan, serta memberikan experience berbeda dalam pemilihan line up kendaraan yang premium baik roda empat maupun roda dua

Mengusung konsep showroom Scandinavian design ditambah kesan luxury menjadikan showroom ini berbeda dari dealer otomotif lainnya.

Dengan area seluas 786 meter persegi, pelanggan dapat menikmati fasilitas display kendaraan dengan konsep yang berbeda di tiap zona, menghadirkan Public Area dimana pelanggan dapat melihat kendaraan pertama figur pendiri Kalla Group yaitu Hadji Kalla yang dikelilingi historical wall mengenai sejarah Kalla Automotive kemudian tersedia pula area bermain anak dan tempat berkumpul bagi rekan-rekan yang komunitas Kalla Automotive.

“Adapun merchandise dan accesories area untuk pertama kalinya kami perkenalkan kepada masyarakat bertujuan untuk mempermudah pelanggan mendapatkan special merchandise automotive lifestyle yang tentunya berbeda dari yang lain," kata Hariyadi sapaannya.

Display area dikemas menarik dan unik dengan mengusung suasana scandinavian, bernuansa homy ataum seperti rumah dan menampilkan line up dari kendaraan Kalla Automotive seperti Toyota All New CHR, All New Voxy, New Alphard, dan FT 86.

“Pada kesempatan kali ini kami juga memperkenalkan keluarga baru dari Kalla Automotive yakni kendaraan premium roda dua BMW Motorrad," ujarnya.

Adapun unit yang ditampilkan di Garasi Showroom ini adalah tipe G 310GS dan tipe R Nine T.

Area lounge yang nyaman disertai ambassador yang melayani pelanggan dalam menentukan pilihan kendaraannya di Garasi yang merupakan modern concept of Showroom Kalla Automotive.

Selain untuk otomotif, Garasi Showroom juga terbuka bagi publik yang ingin memanfaatkan area eksibisi menjadi pameran lukisan, launching buku, atau bahkan memamerkan kendaraan premium selain Kalla Automotive. (*)