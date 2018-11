Kalla Automotive Resmikan Garasi Showroom di Nipah Mall Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Kalla Automotive terus konsisten memberikan kemudahan dan kenyamanan serta senantiasa mendekatkan diri ke masyarakat kota Makassar dan sekitarnya.

Hal tersebut ditandai dengan Grand Opening Garasi Showroom Kalla Automotive di Nipah Mall oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malassar, H Andi Bukti Djufrie SP MSi, Sabtu (3/11/2018).

“Telah hadir outlet ketiga kami yang bertempat di pusat perbelanjaan, dengan harapan semakin memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai kendaraan premium Kalla Automotive,” ungkap Hariyadi Kaimuddin, Chief Executive Officer Kalla Automotive.



Outlet terbaru Kalla Automotive ini mengedepankan pelayanan prima bagi pelanggan dan memberikan experience berbeda dalam pemilihan line up kendaraan yang premium baik roda empat maupun roda dua.

Mengusung konsep showroom Scandinavian design ditambah kesan luxury menjadikan showroom ini berbeda dari dealer otomotif lainnya.

Menempati area seluas 786 m2, pelanggan dapat menikmati fasilitas display kendaraan dengan konsep yang berbeda di tiap zona.

Ada Public Area dimana pelanggan dapat melihat kendaraan pertama figur pendiri Kalla Group yaitu Hadji Kalla yang dikelilingi historical wall mengenai sejarah Kalla Automotive.

Kemudian tersedia pula area bermain anak dan tempat berkumpul bagi rekan-rekan komunitas Kalla Automotive.

“Adapun Merchandise & Accesories Area untuk pertama kalinya kami perkenalkan kepada masyarakat bertujuan untuk mempermudah pelanggan mendapatkan special merchandise automotive lifestyle yang tentunya berbeda dari yang lain,” tutur Hariyadi.

Display area dikemas menarik dan unik dengan mengusung suasana scandinavian, bernuansa homy (seperti rumah) dan menampilkan line up dari kendaraan Kalla Automotive seperti Toyota All New CHR, All New Voxy, New Alphard, dan FT 86.