Ini Profil GM AirNav MATSC, Lembaga Pengatur Lalu Lintas Pesawat di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di balik aktivitas penerbangan pesawat di langit Indonesia, ada sebuah lembaga khusus yang berperan penting dan bertanggung jawab mengontrol, yakni Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia).

AirNav Indonesia adalah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang usaha pelayanan navigasi udara, yang didirikan pada 13 September 2012 melalui PP No 77 tahun 2012.

Airnav Indonesia terbagi menjadi dua ruang udara berdasarkan Flight Information Region (FIR) yaitu, FIR Jakarta yang berpusat di Kantor Cabang JATSC (Jakarta Air Traffic Services Center) dan FIR Ujung Pandang yang berpusat di Kantor Cabang MATSC (Makassar Air Traffic Services Center).

Di Kantor Cabang MATSC, ada sosok Novy Pantaryanto, pria yang menjadi leader dalam menjalankan tugas pelayanan navigasi penerbangan.

Novy memiliki pengalaman kerja selama 24 tahun di pelayanan Navigasi Penerbangan, sejak staff sampai dengan menjabat sebagai General Manager AirNav Cabang MATSC saat ini.

Dengan latar belakang pendidikan Air Traffic Controller sejak Junior ATC, Senior ATC, Radar ATC yang diimplementasikan untuk pelayanan penerbangan sipil dan militer memberikan networking yang menguntungkan untuk AirNav Indonesia.

Selain memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pelayanan navigasi penerbangan, Novy Pantaryanto juga memiliki pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa serta safety management system yang menjadikan pengalaman sangat mendukung tugas pokok dan fungsi.

Berikut profil lengkap GM AirNav Cabang Makassar Air Traffic Services Center:

Nama Lengkap: Novy Pantaryanto

Gelar Akademik: SE, MM

NIK: 1372111320287N

Tempat, Tangal Lahir: Jakarta, 13 November 1972

Agama: Islam

Jabatan Terakhir: General Manager Perum LPPNPI Cabang MATSC

Alamat Rumah: Jl. Pancawarga IV No. 10 Jakarta Timur

E-Mail: novy.pantaryanto@gmail.com

Social Media: Instagram (@novy_pantaryanto)

RIWAYAT JABATAN

-Kadin Yan Ops LLU Bandara Halim Perdanakusuma (Agustus 2008-Januari 2010)

-Operation QA Junior Manager ATS Bandara Soekarno Hatta (Oktober 2010-Januari 2013)

-SMS Manager JATSC (Januari-April 2013)

-PTS Deputy GM of ATS Operation JATSC (April-Oktober 2013)

-Deputy GM of ATS Operation JATSC (Oktober 2013- 1 April 2015)

-GM Cabang Utama MATSC (1 April-sekarang)

DIKLAT

-Radar ATC (2000)

-ATC Checker Angkatan II (2007)

-Flight Operation Officer, Special Course (2007)

-Kepemimpinan Sinergistik (2008)

-Accident Investigation Course (2009)

-Standarisasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (2009)

-Air Traffic Service Incident, ITSA, KNKT (2009)

-Airport Strategic management, Swedavia (2009)

-Human factopr for ATC (2010)

-Safety Audit for ATS. (2011-Singapore)

-31st Ausido Meeting (2012-Melbourne/Australia)

-17th RASMAG Meeting, ICAO (2012-Bangkok)

-ATM Workshop (2013-London)

-Capacity Enhancement Workshop (2015-Kualalumpur/Malaysia)



KELUARGA

-Istri: Gusnayanti

-Anak: Nugroho Wisnu Mukti, Putri Syifa, M Yusuf Al Farizzi.