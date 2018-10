TRIBUNWIKI: Gempa-Tsunami Palu Donggala, 2.081 Tewas dan Rp 15,29 Triliun Kerugian Material

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memasuki masa babak baru per Jumat (26/10/2018). Status masa tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami resmi berakhir, Jumat(26/10).

Mulai hari Sabtu (27/10/2018) hingga 60 hari ke depan, dua bulan, daerah terdampat gempa dan tsunami memasuki tahap transisi darurat ke pemulihan.

Berikut simpulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tahapan demi tahapan pascagempa dan tsunami di Sulteng:

* 2.081: Jumlah korban meninggal dunia

- 171 di Donggala

- 1.706 di Palu

- 188 di Sigi

- 15 di Moutoung

- 1 orang di Pasang Kayu

- 1.025 di pemakaman massal

- 1.056 di pemakaman keluarga

* 12.568: Total jumlah korban luka

- 4.438: Luka berat

- 8.130: Luka ringan

* 1.309: Orang hilang

* 214.925: Jumlah pengungsi

- 206.194 di 112 titik di Provinsi Sulteng

- 8.371 jiwa di luar Sulteng

* Rp 15,29 triliun: Taksiran kerugian material

- Kota Palu: Rp 7,6 triliun (50 %)

- Sigi: Rp4,9 triliun (32,1 %)

- Donggala: Rp2,1 triliun (13,8 %)

- Parigi: Rp631 miliar (4,1 %)

* Rp 25 miliar: Dana dari luar negeri yang masuk ke rekening BNPB

- Korea Selatan: 1 juta Dolar AS

- China: 200.000 Dollar AS

- Uni Eropa: 1,5 juta Euro

- Venezuela: 10 juta Dolar AS

- Jerman: 1,5 juta Euro

- Vietnam: 100.000 Dolar AS

- Australia: 500.000 Dollar Australia

- Laos: 100.000 Dollar AS

- Kamboja: 200.000 Dollar AS

* 28 September 2018-11 Oktober 2018: 14 hari masa tanggap darurat I

* 11-13 Oktober 2018: Perpanjangan 14 hari masa tanggap darurat I

* 13-26 Oktober 2018: 4 hari masa tanggap darurat III

* 27 Oktober 2018-25 Desember 2018: Tahap transisi darurat ke pemulihan

* Januari 2019: Pembangunan infrastrukutur dan suprastruktur serentak dimulai

* November 2018-2022: Masa pemulihan di 4 daerah kawasan Teluk Palu.(*)