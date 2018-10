El Barack Setir Mobil di Pangkuan Kekasih Jessica Iskandar, Uang untuk Jukir Jadi Sorotan

TRIBUN-TIMUR.COM-- Aktris sekaligus presenter Jessica Iskandar memamerkan momen seru ketika hang out dengan anaknya, El Barack, dan kekasihnya, Richard Kyle.

Hal itu terlihat dari vlog yang baru saja ia unggah di channel YouTube-nya, Rabu (17/10/2018).

Vlog tersebut diberi judul "EL Barack setir mobil ?!".

Dalam vlog tersbut El Barack tampak sangat akrab dengan kekasih ibunya.

Saat berjalan menuju mobil, El Barack bahkan minta digendong Richard.

"Oh you're so heavy these days (kamu sangat berat belakangan ini, -red)," kata Richard sambil tersenyum mengangkat El Barack.

Simak videonya di sini:

Begitu masuk mobil, El Barack duduk di pangkuan Richard.

Ia diajari Richard menyalakan mesin dan menyetir mobil.

Kemudian El Barack menggerakkan kemudi mobil sendiri.