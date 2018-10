Pickup Mitsubishi Teranyar Bakal Diluncurkan Awal November

All New Triton

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tercatat sejak 1978 atau 40 tahun sudah Mitsubishi Motors memproduksi mobil pickup yang tangguh.

Tercatat, beberapa line up mengisi segmen light commercial vechile (LCV) sebut saja, Cold T120SS, Cold L300, dan Triton.

Khusus Triton, sudah lebih dari 4,7 juta unit diproduksi untuk membantu mendorong ambisi pemiliknya di seluruh dunia, dengan smart capabilities yang dikombinasikan dengan kenyamanan layaknya mobil penumpang.

Dalam rilis PT Bosowa Berlian Motor (BBM) authorized distributor kendaraan Mitsubishi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kamis (18/10/2018), produk teranyar All New Triton bakal dirilis.

Marcom PT BBM, Edy Junaedy via pesan WhatsApp menuturkan, rencananya awal November produk segmen LCV tersebut bakal dilaunching.

"Sudah hampir tiba saatnya untuk mengungkap lembaran baru dari Triton. All New Triton didesain untuk menjadi Engineered Beyond Tough," katanya.

Model baru ini memiliki peningkatan performa, fungsionalitas, ketahanan, keamanan, dan refinement.

Bahkan, telah terbukti melalui pengujian ketahanan yang ketat, serta dikembangkan berdasarkan masukan dari pemilik Triton di seluruh dunia.

"Temukan New Triton yang tangguh tetsebut pada 9 November 2018 mendatang," katanya. (*)