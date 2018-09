Segini Bonus Disiapkan Pemda Enrekang Buat Atlet Peraih Medali di Porda Sulsel

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Kontingen tim Enrekang telah dilepas oleh Bupati Enrekang, Muslimin Bando ke ajang Porda Sulsel 2018 di Kabupaten Pinrang, Jumat (21/9/2018).

Orang nomor satu di Enrekang tersebut sendiri membebani target masuk 10 besar dalam perolehan medali dalam ajang Porda 2018.

Untuk melecut semangat para atlet, pihaknya telah menyiapkan sejumlah bonus bagi atlet peraih prestasi dalam ajang Porda 2018.

Bagi peraih medali pada Cabor perorangan emas dalam ajang Porda bakal diberi hadiah Rp 10 juta, peraih perak Rp 5 juta dan perunggu Rp 3 juta.

Sementara untuk beregu peraih medali emas Rp 5 juta per orang, perak Rp 2 juta per orang dan perunggu Rp 1 juta per orang.

"Ini adalah bentuk perhatian kami dari Pemda terhadap atlet kita, agar berjuang keras meraih prestasi di Porda nanti," katanya.

Baca: Lepas Kontingen ke Porda Pinrang, Bupati Jeneponto: Saya Tidak Ingin Dengar Kalian Bentrok

Baca: Atlet Pangkep Peraih Emas di Porda Pinrang Diganjar Bonus Rp 10 Juta

Selain bonus tersebut, Muslimin Bando juga meminta kepada Ketua KONI Enrekang yang juga putranya sendiri, Mitra Fachruddin untuk memberikan tambahan bonus pribadi kepada atlet peraih medali di Porda 2018.

"Jadi saya minta diluar dari bonus yang sudah dianggarkan, Ketua KONI Enrekang secara pribadi juga memberi tambahan bonus bagi setiap peraih medali sebesar Rp 2 juta per medali baik itu emas, perak atau pun perunggu," tuturnya.

Permintaan Muslimin Bando itu pun disanggupi oleh putranya, Mitra Fachruddin MB. "Iya saya siap berikan bonus khusus Rp 2 juta bagi setiap peraih medali di ajang Porda nanti," tutur Mitra.