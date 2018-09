Hari ini Rupiah Menguat di Posisi Rp 14.839 per Dolar AS

sanovra/tribuntimur.com

Karyawan PT Haji La Tunrung Autorized Many Changer (AMC) melayani nasabah yang menukarkan uangnya di Jl RE. Martadinata, Makassar, Rabu (5/9). Nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dollar Amerika Serikat terus merosot, Dollar hari ini menembus Rp 15.029 per dollar, atau level terendah sejak krisis 1998. Hari ini, mata uang Garuda ditransaksikan pada kisaran Rp 14.780 hingga Rp 14.938 per dollar AS.