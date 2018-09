Susu Keluarga Sehat Diskon Hingga 30 Persen di LotteMart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Aneka susu keluarga sehat juga lagi promo di Lotte Mart Panakkukang, ada yang diskon hingga 30 persen. Promo hingga 19 September 2018. Berlaku syarat dan ketentuan.

Untuk yang diskon 30 persen ada, Real Good 150 ml dari Rp 2.850 per pc menjadi Rp 2 ribu dan Bendera UHT sweeten delight 225 ml dari Rp 4.90 per kotak menjadi Rp 3.500.

Yang diskon 20 persen ada Shoei almond milk 1 liter dari Rp 82.900 per kotak menjadi harga mulai Rp 65.900. Australia's Own milk 1 liter dari Rp 46.900 per kotak menjadi harga mulai Rp 37.500.

Ada pula yang diskon 15 persen yaitu Ovaltine 3 in 1 900 gram dari Rp 70.500 per bungkus menjadi Rp 59.900.

Selanjutnya yang diskon 10 persen ada Sanitarium almond milk 1 liter dari Rp 59.900 per kotak menjadi Rp 47.900. Blue Diamond almond milk 1 liter dari Rp 69.900 per kotak menjadi Rp 55.900.

Lalu ada special price seperti Bendera cair 900 ml dari Rp 16 ribu per kotak menjadi harga mulai Rp 12.500. Bendera Scm pouch 560 ml dari Rp 14.200 per pouch menjadi Rp 12.500.(*)