Thorig Husler Promosikan Lada Putih Luwu Timur di Belgia

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler kembali mempromosikan produk lada putih Luwu Timur, kali ini di Belgia.

Husler di sela mengikuti program Executive Course on Urban Management and Local Economic Development, Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) dan Studi Tiru Internasional.

Husler mempromosikan lada putih Luwu Timur saat menyambangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belgia, di Brussels, Minggu, (2/9/2018).

Husler juga mengenalkan produk lada Luwu Timur kepada Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Yuri Octavian Thamrin.

"Semoga lada putih yang menjadi komoditi andalan itu bisa berkembang dengan adanya kerjasama ekspor," kata Husler dalam rilisnya, Senin (3/9/2018).

Sebelumnya Husler juga mempromosikan lada putih Luwu Timur di kantor VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten atau asosiasi pemerintah daerah seluruh Belanda) di Den Haag, Belanda, Jumat (31/8/2018) waktu setempat.

Tujuan dari studi tiru internasional ini guna meningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam hal pemerintah daerah dapat menyerap best practice mengenai pengelolaan pemerintah.

Selain itu, pelayanan umum, kiat-kiat pengembangan perekonomian daerah, pembetukan forum bisnis di daerah.

Husler juga berharap kunjungannya ke beberapa negara eropa bisa menjalin kerjasama dengan investor untuk pengembangan produk unggulan Luwu Timur.

Husler berangkat bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Prof Nurdin Abdullah. Kegiatan berlangsung dari 28 Agustus sampai 6 September 2018. Ikut juga bupati maupun perwakilan 32 kabupaten di Indonesia.