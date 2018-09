Begini Cara Artis Cantik Bella Saphira Peringati Ultah Dinikahi Jenderal, Langgeng Terus Ya Mbak!

TRIBUN-TIMUR.COM - Cara Artis Cantik Bella Saphira Peringati Ultah Dinikahi Jenderal Tentara, Langgeng Terus Ya Mbak!

Artis cantik Bella Saphira sangat menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga.

Setelah dipersunting perwira TNI Angkatan Darat, Bella semakin menikmati hidupnya dan bahkan menjauhi dunia hiburan, dunia yang membesarkan namanya.

Oh ya, 30 Agustus 2018 baru-baru ini adalah ulang tahun pernikahan kelima Bella dengan Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti.

Dua insan ini menikah 30 Agustus 2013 dan menyita perhatian; perwira tentara mendapatkan artis cantik.

Artis kondang Bella Saphira Veronica Simanjuntak resmi menikah dengan Mayjen TNI Agus Surya Bakti yang berlangsung di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat (30/8/2013). (TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI)

"30 August 2013(ikon hati)

Stabat — Langkat

North Sumatera

#pengantinmelayu

#adatmelayu

#melayulangkat."

Demikian keterangan gambar di atas yang diunggah bertepatan 30 Agustus 2018 atau peringatan lima tahun pernikahan Bella dan Mayjen Agus.

Spontan postiingan Bella menuai banyak respon dari penggemarnya:

anitasamsuri: Happy anniversary. Barakallah. Sweet memories which is actually on my birthday.

fitriakhatmar74: 5 thn ya mbak bella