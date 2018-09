Pentas Seni Islam SMAN 5 Makassar Libatkan Empat Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Remaja Masjid Nurut Tarbiyah SMAN 5 (Smunel) Makassar menggelar Apresiasi Seni Islam di Aula Sekolah, Jl Taman Makam Pahlawan No 4, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (1/9/2018).

Dihadiri lima sekolah antara lain Al Fityan Gowa, MAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan IMMIM Putra Makassar.

Bertajuk Be One With Art And Islam, event ini merupakan agenda rutin Remaja Masjid Nurut Tarbiyah Smunel.

Tujuannya, untuk menjalin ikatan ukhuah islamiyah antar siswa SMA/SMK se Sulsel.

Baca: Alumni 93 SMAN 5 Makassar Reuni Perak di Maxone Hotel

Seperti yang diungkapkan Ketua Panitia, Sayyid Masagena.

Sayyid mengatakan, event ini meningkatkan nilai-nilai keislaman melalui budaya dan kesenian.

"Kegiatan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan semangat untuk berdakwah melalui seni, seperti tema yang kita angkat be one with art and islam," katanya pada tribun-timur.com, Sabtu (1/9/2018).

Sementara Syarifah Aisyah A mengatakan, melalui event dapat memberikan manfaat banyak untuk peserta.

"Semoga banyak ilmu baru didapatkan peserta di event ini serta menjadi ajang silaturahmi yang baik antara semua sekolah," tuturnya.(*)