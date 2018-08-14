Berikut Caleg Perempuan di Dapil II Sulsel untuk DPR RI, Siapa Pilihan Anda?
Sulsel II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Parepare, Barru, Pangkep, dan Maros.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 45 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari 15 parpol peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Sulawesi Selatan maju bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel II untuk kursi DPR RI.
Sulsel II meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Parepare, Barru, Pangkep, dan Maros.
Di Sulsel II ada sembilan kursi DPR RI diperebutkan oleh 15 parpol.
Ada 16 parpol peserta pemilu legislatif di Sulsel.
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Namun PKPI tidak mengusung bacaleg di daerah ini.
Sementara Partai Garuda hanya mengisi tiga kouta caleg dari sembilan kouta yang disiapkan.
Begitu juga dengan PBB yang hanya mengisi lima kouta dan Hanura enam kouta.
Khusus bacaleg perempuan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencalonkan enam perempuan, PAN empat, Partai Hanura dan PBB masing-masing dua, serta Partai Geruda satu bacaleg perempuan.
Sementara PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PPP, Partai Golkar, PDIP, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, dan Partai Demokrat masing-masing mengusung tiga bacaleg perempuan.
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Berikut Srikandi yang Nyaleg di Dapil Sulsel II
+PKB:
-Andi Tenri Nangnga Rahman
-Fitriyanti
-Nurlaelah
+Gerindra
-Andi Nurlinda
-Prilia Erica Akbar Ricardo Yunus
-Nurul Chamsyani Hafid
+PDIP
-Andi Citta Mariogi
-Rosmayanti Naim
-Rukkayyah Malik
+Partai Golkar
-Erna Rasyid Taufan
-Rismayani
-Ilham Noer Putri
+Partai Nasdem
-Hasnah Syam
-Sukma Nurani Amperia
-Sitti Maryam
+Partai Garuda
-Dean Rahma Anggraeni
+Partai Berkarya
-Najwa Abdullah
-Lily Lay
-Citra Wargani
+PKS
-Sri Sulastri
-Yulia Amriani Dzuhrah
-Jamra
+Partai Perindo
-Andi Walenreng
-Reni Susanti
-Fitri Agus Lestari
+PPP
-Andi Mariattang
-Andi Alfiah Mutmainna
-Andi Nurainy Tenryanny Amin
+PSI
-Rafika Agustina
-Aryn Eki Shandy
-Asrianti Jamal
-Annisa Meyliana Dewi
-Gita Prillicia
-Zahra Nabiha
+PAN
-Andi Yuliana Paris
-Suhartina Bohari
-Andi Diana
-Baumasita
+Partai Hanura
-Sinah
-Rina Kustiana
+Partai Demokrat
-Andi Nurpati
-Hartiny Fanny
-Praida Hansyah
+PBB
-Andi Nina Anggreny
-Munasi'ah Nadjamuddin.(ziz)
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