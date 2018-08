Daftar Pemenang Astra Honda Best Student 2018

Pemenang dengan hadiah utama 1 unit Honda BeAt untuk Best of the Best Student AHMBS 2018.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seleksi siswa berjiwa enterpreuner pada AHMBS 2018 ini menetapkan para pemenang dengan hadiah utama 1 unit Honda BeAt untuk Best of the Best Student AHMBS 2018.

General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin dalam rilisnya, Senin (6/8/2018) menuturkan, hadiah ini diharapkan dapat mendukung aktivitas kesehariannya dalam mewujudkan mimpi.

"Selain itu, semua finalis yang menempati posisi enam besar mendapatkan hadiah masing-masing berupa gadget untuk mendukung operasional bisnisnya," katanya.

AHMBS 2018 juga memberikan penghargaan kepada satu peserta sebagai favorit pilihan main dealer Honda dan siswa peserta.

Apresiasi juga diberikan untuk tiga peserta yang menunjukkan kreasi terbaik dengan memanfaatkan media social.

Semua peserta finalis AHMBS 2018 yang masuk dalam babak final (26 siswa) juga berhak mendapatkan beasiswa pendidikan dengan total sebesar Rp54 juta.

AHMBS 2018 turut didukung oleh Yayasan AHM dan anak perusahaan AHM yaitu PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Yutaka Manufacturing Indonesia, PT Showa Indonesia Manufacturing, dan PT Musashi Auto Parts Indonesia. (*)

Berikut daftar pemenang pada Astra Honda Best Student (AHMBS) 2018, sebagai berikut :

Kategori Best of The Best:

- Juara 1: Azizatus Sa'diyah Prasetyo (SMK Turen Malang)

- Runner Up 1: Sahrul Hikam (SMK Jaya Buana Tangerang)

- Runner Up 2: Yohanes Ady Prabowo (SMA Negeri 1 Pasir Sakti Lampung)

- Runner Up 3: Sadira Auliyannisak (SMA Negeri 3 Batam)

- Runner Up 4: Jenal Asikin (SMK Negeri 1 Bulukamba, Brebes)

- Runner Up 5: Desak Made Marysha Dewi (SMA Negeri 4 Denpasar)