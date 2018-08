Kapolda Sulbar Hadiri Dinner With The Regent and Officials of Polewali Mandar

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, POLEWALI - Kapolda Sulbar Brigen Pol Baharudin Djafar menghadiri jamuan makan malam bersama peserta Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival (PIFAF) di rumah jabatan Bupati Polman, Rabu (1/8/2018) malam.

Jamuan makan malam oleh Bupati Polman berlangsung usai pembukaan PIFAF di Stadion H.S Mengga.

Tampak dalam acara Dinner With The Regent and Official Of Polewali Mandar, seluruh peserta PIFAF dari enam negara bersama undangan lainnya menikmati jamuan malam.

Dalam kesempatan itu, Andi Ibrahim menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada seluruh peserta PIFAF yang ikut meramaikan event tahun Pemkab Polman.

Sementara Kapolda Sulbar didampingi oleh Kabid Humas AKBP Hj Mashura nampak bercengkrama dengan peserta dari Negara China Taipei.

Dengan keahlian bahasa asing yang dimiliki, Jenderal Polisi bintang satu itu, menjadi terlihat akrab dengan berbagi pengalaman kepada para peserta PIFAF.

Baharudin Djafar dalam kesempatan itu, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Polman atas pelaksanaan Polewali Mandar International Folk And Art Festival 2018.

"Melalui kegiatan ini, tentunya akan mendukung peningkatkan kinerja kepariwisataan Indonesia sebagai sektor andalan pembangunan nasional,"kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Sebagai wujud dukungannya, Polda Sulbar siap mengawal dan mengamankan serta menjamin keamanan dan kelancaran acara hingga selesai pada 6 Agustus mendatang.

Event Polewali Mandar International Folk And ART Festival (PIFAF) 2018 diikuti oleh 7 Negara termasuk tuan rumah (Indonesia) yang terdiri dari anggota CIOFF, masing-masing Thailand 26 orang, China Taipei 15 orang, Kroasia 34 orang, Polandia 25 orang dan Meksiko 26 orang dan Latvia 19 orang. (*)