Intip Foto-foto Cantiknya Lala Karmela, Wanita yang Jenguk Ahok di Penjara Brimob

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Lala Karmela tetiba jadi bahan perbincangan.

Hal tersebut usai dirinya mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mako Brimob.

Seperti diketahui, Ahok saat ini tengah menghabiskan masa tahanannya di dalam penjara atas kasus penistaan agama.

Ia dijerat hukuman penjara sejak pertengahan 2017 lalu.

Ahok yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta memang masih diidolakan oleh banyak orang.

Salah satu yang menjadi penggemarnya adalah Lala Karmela.

Dilansir TribunWow dari laman Instagram @lalakarmela, Lala membagikan ceritanya saat bertemu Ahok.

Cerita tersebut seperti hasil unggahan Lala pada Jumat (27/7/2018) dan Sabtu (28/7/2018) kemarin.

Dalam unggahannya, Lala membagikan foto dirinya yang memegang sebuah buku.

Pada buku tersebut nampak tulisan Ahok yang memberikan pesan singkat untuk sang penyanyi 'Satu Jam Saja' itu.

"Untuk Lala Karmela,

Beginning your day alone with God is essential preparation for success.