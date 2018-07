Mau Lihat Motor Honda Dimodifikasi? Datang Sekarang ke Anjungan Pantai Losari

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Honda Modif Contest (HMC) 2018 kini memasuki gelaran seri ke-7. Spesialnya, kota Makassar dipilih sebagai salah satu dari 14 kota terpilih. HMC seri Makassar digelar di Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur Makassar, Sabtu (28/7/2018).

Sebelumnya, HMC sukses menggaet 892 modifikator berbakat yang menunjukkan berbagai karya kreatif modifikasi di atas sepeda motor Honda.

Marketing Manager Astra Motor Makassar (AMM), Henry Setiawan menuturkan HMC 2018 dibuka dalam 9 kelas perlombaan, yakni untuk sepeda motor dengan kelas produksi di atas tahun 2006 dengan kategori Matic & Cub Stock/bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/Decals, Racing Style, Community Touring.

"Selain itu, dibuka juga kelas sepeda motor produksi di bawah tahun 2006 untuk kategori All Stock & Advance dan kelas free for all untuk kategori skutik, cub, dan sport Honda untuk seluruh tahun produksi," katanya.

Para pemenang terbaik dari masing-masing kelas akan bersaing di gelaran final HMC 2018 yang dilaksanakan bersamaan dengan gelaran Honda Bikers Day pada akhir November.

"Final HMC 2018 memperebutkan tiga gelar modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All," tuturnya.

Pemenang tingkat nasional akan berkesempatan mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang akan didampingi mentor-mentor modifikator berpengalaman.(*)