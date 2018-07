Doyan Makan Apel? Ada Promo Turun Harga di LOTTE Mart Panakkukang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen LOTTE Mart Mal Panakkukang Makassar kembali merilis promo turun harga untuk aneka buah dan sayur. Promo hingga 1 Agustus 2018.

Pantau tribun-timur.com, Jumat (27/7/2018), Apel Fuji Rossy dari Rp 5.850 per 100 gram menjadi Rp 4.950. Melon Rock dari Rp 1.850 per 100 gram menjadi Rp 1.590.

Begitu juga dengan Pear Yalie dari Rp 2.350 per 100 gram menjadi Rp 1.990, Jeruk Baby Pacitan dari Rp 2.590 per 100 gram menjadi Rp 2.250.

Selanjutnya ada Anggur Aurumn Royal dari Rp 12.500 per 100 gram menjadi Rp 11.590. Kiwi Green dari Rp 7.750 per 100 gram menjadi Rp 6.850.

Lalu ada Anggur Calmeria dari Rp 9.750 per 100 gram menjadi Rp 8.590. Strawbery dari Rp 34.500 per pack menjadi Rp 27.900. Terong Belanda dari Rp 1.950 per 100 gram menjadi Rp 1.790.

Sementara untuk sayur ada Sawi Putih dari Rp 1.550 per 100 gram menjadi Rp 1.350. Paprika Hijau dari Rp 8.250 per 100 gram menjadi Rp 7.290.

Lalu Selada Kariting Aeroponic dari Rp 31.500 per 100 gram menjadi Rp 28.500. Bawang Bombay dari Rp 2.990 per 100 gram menjadi Rp 2.650.(*)