Ayo Liburan di Pulau Tinabo Taka Bonerate Selayar, Harga Paket Mulai Rp 2 Jutaan

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Selayar Paradise Travel menyediakan paket wisata Taka Bonerate Expedition Tour special Pulau Tinabo.

Pulau Tinabo berada dikawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Taman Nasional Taka Bonerate sebagai karang terbesar di Asia Tenggara. Karang ini diperingkat ketiga di dunia.

Pulau Tinabo di Kepulauan Selayar terekam kamera drone Tribun Timur yang masuk dalam gugusan pulau di Kecamatan Takabonerate, Selayar, Sulsel, Sabtu (30/9). Pulau Tinabo (Tinabo Island Dive Resort) terletak di jantung kawasan koral yang terluas dan terkaya akan kehidupan biota lautnya di dunia yakni Taman Nasional Takabonerate dengan titik koordinat 6°33?0?LU 121°5?0?BTKoordinat: 6°33?0?LU 121°5?0?BT. Lokasinya disebelah timur Pulau Selayar yang berada tepat di tengah kawasan dan merupakan pilihan paling tepat untuk melakukan scuba-diving ataupun snorkelling di Sulawesi Selatan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (Sanovra JR/Tribun Timur)

Salah satu keindahan Pulau Tinabo adanya baby shark yang berkeliaran disekitar bibir pantai Tinabo. Wisatawan juga bisa memberi makan baby shark.

Anggota HPI (Senior Guide) Selayar Ahmad Rais, mengatakan bahwa alhamdulillah tahun ini ada peningkatan wisatawan yang berkunjung di Pulau Tinabo, dibanding tahun sebelumnya.

"Yang dominan masih dalam Negeri, tapi untuk mancanegara tetap progres dari Negara Eropa," kata Ahmad kepada Tribunselayar.com, Jumat (27/7/2018).

Wisatawan memberi makan Baby Shark yang bermain-bermain di bibir pantai Pulau Tinabo, Kecamatan Takabonerate, Selayar, Sulsel, Sabtu (30/9). Pulau yang memiliki panjang 1,5 kilometer dan lebar 500 meter ini bisa menyaksikan Baby Shark (bayi hiu) jenis Black Tip di tepian pantai yang berenang dengan bebasnya tanpa harus di kurung. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (Sanovra JR/Tribun Timur)

Ia menambahkan bahwa untuk mengunjungi wisata ini, start di Pelabuhan Pattumbukang Selayar menggunakan kapal dengan waktu tempuh 4 sampai 6 jam.

"Semoga Selayar bisa lebih maju dalam pengembangan produk dan destinasi pariwisata baik itu dari segi sarana, prasarana, fasilitas dan pelayanan. Selain itu pemda lebih pro aktif dalam pengembangan nya," tuturnya.

Berikut ini paket wisata Taka Bonerate Expedition Tour special Pulau Tinabo tiga hari, dua malam.

Paket wisata Taka Bonerate Expedition Tour

Paket

2 pax Rp 4.800 juta /pax

5 pax Rp 3.200 juta /pax

6 pax Rp 2.800 juta /pax

7 pax Rp 2.700 juta /pax

8 pax Rp 2.500 juta /pax

9 pax Rp 2.200 juta /pax

10 pax Rp 2.000 juta /pax

Include , pick up airport, transfer from airport to harbour, boat to Taka Bonerate, homesty 4D3N package, snorkeling dan life jacket, meals or snack full day, rentrac, free enterence national park, guide. Exlude, flight ticket to Selayar return, personal program.

Informasi of Selayar Paradise Travel Kontak person 085 240 702 970.