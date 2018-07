6 Tips Sehat ala Prodia untuk Keluarga Hebat

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktivitas sehari-hari yang padat membuat kita kadang mengabaikan kesehatan.

Laboratory Information Service Executive, Adriana Todingrante via pesan WhatsApp Kamis, (19/7/2018) menuturkan, tidak sakit bukan berarti sehat.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Lantas bagaimana cara yang baik agar kesehatan tubuh tetap terjaga? Berikut enam tips agar tubuh tetap sehat," katanya.

1. Pola makan sehat

Upayakan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Penuhi kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Konsumsi asupan makanan tersebut dengan porsi secukupnya (tidak berlebihan). Makanlah ketika waktunya, bukan karena lapar.

2. Banyak minum air

Dianjurkan meminum air 8 gelas perharinya atau setara dengan 2 liter air. Kecukupan air tidak hanya kita peroleh dari air mineral, tetapi juga dapat diperoleh dari jenis makanan yang mengandung air. Misalnya, sayuran yang berkuah, buah-buahan yang mengandung air (semangka, jeruk, melon, nanas, stroberi, belimbing)

3. Olahraga:

Lakukan aktivitas fisik paling tidak 3x seminggu. Aktivitas fisik yang dimaksud tentunya berbeda dengan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Misalnya, berjalan kaki, lari, jogging, senam, aerobik.

4. Istirahat yang cukup:

Usahakan istirahat yang cukup. Dianjurkan beristirahat minimal 6-8 jam perhari. Perlu diketahui bahwa perhitungan waktu istirahat tidak hanya ditentukan pada malam hari. Waktu tidur ideal 6-8 jam sehari dihitung dari akumulasi waktu tidur dalam satu hari, baik itu siang ataupun malam hari.

5. Konsumsi suplemen:

Terkadang ada orang yang menambahkan suplemen untuk mencukupi kebutuhan vitamin. Konsumsi suplemen tambahan sah saja dilakukan, tetapi perlu memperhatikan dosis dari masing-masing kecukupan vitamin yang diperlukan tubuh perharinya. Konsumsilah suplemen dan vitamin sesuai dengan kebutuhan dan bila perlu sesuai dengan anjuran dokter.

6. Check up berkala:

Satu hal yang penting, tetapi kadang terlewat oleh kita. Mengapa perlu check up? Karena sehat dari luar belum tentu sehat dari dalam. Dengan melakukan check up kita dapat mengetahui kondisi kesehatan kita lebih dalam. Risiko penyakit apa yang mungkin kita alami nantinya. Hal ini dapat membantu kita melakukan tindakan medis lebih awal dibandingkan ketika kita sudah terdiagnosis penyakit. Lakukan check up minimal satu tahun sekali atau sesuai dengan anjuran dokter untuk memastikan kondisi tetap sehat.

"Jaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Mulailah dari diri sendiri dan juga anggota keluarga. Lengkapi dengan check up secara rutin agar terhindar dari risiko penyakit," kata Ana sapaanya. (*)