Inilah Nama-nama Caleg Demokrat di 11 Dapil Sulsel, Siapa Jagoanmu?
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan telah mendaftarkan Bacaleg ke KPU.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar.
Berikut nama-nama Bacaleg Partai Demokrat Sulsel diperoleh TribunTimur.com, Rabu (18/7/2018):
Baca: Putra Ilham Arief Sirajuddin Ikut Maccaleg Lewat Demokrat, Intip Profilnya
+Dapil Sulsel I (Makassar A)
1 ANDI JANUAR JAURY DHARWIS, SE
2 DR. AERIN NIZAR, SP, MHUMRESC.
3 NURLINDA SALENGKE, SS, M.PD
4 DJASMUDDIN
5 H. ANDI ERWIN MAULANA NYOMPA, SE
6 CAPT CHANDRA MARDHIKA SAPUTRA S.SI
7 IR. JAPRI Y. TIMBO
8 ANDI TENRI PADA
9 LUKMANUL HAKIM ERBE
+Dapil Sulsel II (Makassar B)
1 HAIDAR MADJID
2 M. YUSA RASYID ALI, SE
3 HJ. SRI PUDJI CHAIRUL A. TAU
4 HIDAYAH MUHALLIM
5 AMIRUL YAMIN RAMADHANSYAH
6 ANDI RANI DEFIANA
+ Dapil Sulsel III (Gowa Takalar)
1 H. IKRAR KAMARUDDIN
2 SAHARI BANONG
3 DR. H. MUHAMMAD RAMLI HABA, SH. MH.
4 HJ.RISMAWATI KADIR NYAMPA
5 MUH. DANIAL
6 YAYAN JUHERMAN
7 HJ. NURAENI MA'MUR, SH, MH
8 M. YUSUF
9 ASRIADY ARASY ST. DG. SIJARRA
+Dapil Sulsel IV (Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar)
1 MULYADI MUSTAMU
2 DRA. HJ. RIYANTI NAZIEF
3 H. SAIFUL ARIF, SH
4 FAISAL IBNU MASUD SAMAL SH.MH.
5 ERNA YULIANTI, SH.
6 IR. SALAHUDDIN
7 HJ. ANDI BAU WENTRIANI,SE.,MM
+Dapil Sulsel V (Bulukumba dan Sinjai)
1 ZULKARNAIN PATURUNI, S.SOS,MM
2 MULYADI MURSALI, S.AG
3 BAU TENRI ABENG,SM
4 DRA. HASMIATI
5 M. IDHAM ADRIANSYAH
6 HERIWAWAN
+Dapil Sulsel VI (Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare)
1 NI"MATULLAH SE.AK
2 IRMAWATI SYAHRIR
3 A.HENDRAWATI, SE,MS
4 AKBAR ENDRA
6 DRS. PARMAN PARID. MM
5 SYAMSURYANI, SH.
7 MU'MININ,SE
8 ANDI RIDHA ADE IRAWAN
9 ZOELKIFLIE M AMIN
+Dapil Sulsel VII (Bone)
1 H. SYAHRIR, SE
2 TAUFIK SYAHBAN
3 MASTIAWATI, SH
4 BAMBANG IRIANTO
5 ANDI SUKMONO
6 H. FATMAWATI
7 RAHMAWATI
+Dapil Sulsel VIII (Wajo dan Soppeng)
1 SELLE KS DALLE
2 A FANENGORI LANTARA, SH
3 SUTRAJAYA ANWAR
4 ANDI HARDIANTI
5 ANDI MINATI
6 RETNOSARI INDRIASTUTI
7 DR. H. ANDI SYAHRIR KUBE, SE, M.SI
+Dapil Sulsel IX (Sidrap, Pinrang, Enrekang)
1 ANDI AZIZAH IRMA WAHYUDIYATI
2 ANDI INSAN P. TANRI
3 EMIL SALIM P. KULLE, ST
4 ANDI IAN KURNIAWAN LATANRO
5 HARTATI KASIM
6 DUDY SUDIRMAN
7 A HASTRI T WELLO
8 MUH. HALWAN, SH.MH.
9 IDHAM RAIHUTAMA
Dapil Sulsel X (Toraja dan Toraja Utara)
1 SURYA BOBI
2 JUFRI SAMBARA, S.SOS, MM
3 IR. SIMON PAYUNG
4 YOHANA PAKAMBANAN
5 SATRIA GANDA MANGIRI SE
Dapil Sulsel XI (Lutim, Lutra, Palopo, dan Luwu)
1 IR. FADRIATY AS, MM
2 H. ANSAR AKIB, STP
3 BASIRUN DAIDO, S.AG
4 HERDINANG S.AG.MM
5 DRS. H . HAIDIR BASIR, MM
6 A. IRIANI ISKANDAR
7 MUHAMMAD RIDWAN GUSLAN
8 MAHNIAR
9 ADIL MARUPI
10 ANDI ERNIATY ARIS
11 YOHANIS PALUNG ALLO.(ziz)
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