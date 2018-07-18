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Inilah Nama-nama Caleg Demokrat di 11 Dapil Sulsel, Siapa Jagoanmu?

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan telah mendaftarkan Bacaleg ke KPU.

Inilah Nama-nama Caleg Demokrat di 11 Dapil Sulsel, Siapa Jagoanmu?
abdiwan/tribuntimur.com
Sejumlah partai mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Sulsel di Kantor KPU Sulsel jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (17/7). Pengurus partai politik ramai-ramai mendatangi Kantor KPU Sulawesi Selatan pada hari terakhir pendaftaran calon untuk Pemilu Legislatif 2019, Selasa 17 Juli 2018. Mereka bergiliran menyerahkan dokumen daftar calon syarat pencalonan para caleg tingkat provinsi di sebelas daerah pemilihan.. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar.

Berikut nama-nama Bacaleg Partai Demokrat Sulsel diperoleh TribunTimur.com, Rabu (18/7/2018):

Baca: Putra Ilham Arief Sirajuddin Ikut Maccaleg Lewat Demokrat, Intip Profilnya

+Dapil Sulsel I (Makassar A)
1 ANDI JANUAR JAURY DHARWIS, SE
2 DR. AERIN NIZAR, SP, MHUMRESC.
3 NURLINDA SALENGKE, SS, M.PD
4 DJASMUDDIN
5 H. ANDI ERWIN MAULANA NYOMPA, SE
6 CAPT CHANDRA MARDHIKA SAPUTRA S.SI
7 IR. JAPRI Y. TIMBO
8 ANDI TENRI PADA
9 LUKMANUL HAKIM ERBE

+Dapil Sulsel II (Makassar B)
1 HAIDAR MADJID
2 M. YUSA RASYID ALI, SE
3 HJ. SRI PUDJI CHAIRUL A. TAU
4 HIDAYAH MUHALLIM
5 AMIRUL YAMIN RAMADHANSYAH
6 ANDI RANI DEFIANA

+ Dapil Sulsel III (Gowa Takalar)
1 H. IKRAR KAMARUDDIN
2 SAHARI BANONG
3 DR. H. MUHAMMAD RAMLI HABA, SH. MH.
4 HJ.RISMAWATI KADIR NYAMPA
5 MUH. DANIAL
6 YAYAN JUHERMAN
7 HJ. NURAENI MA'MUR, SH, MH
8 M. YUSUF
9 ASRIADY ARASY ST. DG. SIJARRA

+Dapil Sulsel IV (Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar)
1 MULYADI MUSTAMU
2 DRA. HJ. RIYANTI NAZIEF
3 H. SAIFUL ARIF, SH
4 FAISAL IBNU MASUD SAMAL SH.MH.
5 ERNA YULIANTI, SH.
6 IR. SALAHUDDIN
7 HJ. ANDI BAU WENTRIANI,SE.,MM

+Dapil Sulsel V (Bulukumba dan Sinjai)
1 ZULKARNAIN PATURUNI, S.SOS,MM
2 MULYADI MURSALI, S.AG
3 BAU TENRI ABENG,SM
4 DRA. HASMIATI
5 M. IDHAM ADRIANSYAH
6 HERIWAWAN

+Dapil Sulsel VI (Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare)
1 NI"MATULLAH SE.AK
2 IRMAWATI SYAHRIR
3 A.HENDRAWATI, SE,MS
4 AKBAR ENDRA
6 DRS. PARMAN PARID. MM
5 SYAMSURYANI, SH.
7 MU'MININ,SE
8 ANDI RIDHA ADE IRAWAN
9 ZOELKIFLIE M AMIN

+Dapil Sulsel VII (Bone)
1 H. SYAHRIR, SE
2 TAUFIK SYAHBAN
3 MASTIAWATI, SH
4 BAMBANG IRIANTO
5 ANDI SUKMONO
6 H. FATMAWATI
7 RAHMAWATI

+Dapil Sulsel VIII (Wajo dan Soppeng)
1 SELLE KS DALLE
2 A FANENGORI LANTARA, SH
3 SUTRAJAYA ANWAR
4 ANDI HARDIANTI
5 ANDI MINATI
6 RETNOSARI INDRIASTUTI
7 DR. H. ANDI SYAHRIR KUBE, SE, M.SI

+Dapil Sulsel IX (Sidrap, Pinrang, Enrekang)
1 ANDI AZIZAH IRMA WAHYUDIYATI
2 ANDI INSAN P. TANRI
3 EMIL SALIM P. KULLE, ST
4 ANDI IAN KURNIAWAN LATANRO
5 HARTATI KASIM
6 DUDY SUDIRMAN
7 A HASTRI T WELLO
8 MUH. HALWAN, SH.MH.
9 IDHAM RAIHUTAMA

Dapil Sulsel X (Toraja dan Toraja Utara)
1 SURYA BOBI
2 JUFRI SAMBARA, S.SOS, MM
3 IR. SIMON PAYUNG
4 YOHANA PAKAMBANAN
5 SATRIA GANDA MANGIRI SE

Dapil Sulsel XI (Lutim, Lutra, Palopo, dan Luwu)
1 IR. FADRIATY AS, MM
2 H. ANSAR AKIB, STP
3 BASIRUN DAIDO, S.AG
4 HERDINANG S.AG.MM
5 DRS. H . HAIDIR BASIR, MM
6 A. IRIANI ISKANDAR
7 MUHAMMAD RIDWAN GUSLAN
8 MAHNIAR
9 ADIL MARUPI
10 ANDI ERNIATY ARIS
11 YOHANIS PALUNG ALLO.(ziz)

Tags
Partai Demokrat
Pilcaleg 2019
KPU Sulsel
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
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