Ini 30 Bacaleg Nasdem Soppeng 2019, Siapa Jagoan Anda?
Dari komposisi Caleg Nasdem, mantan kadis pendidikan Soppeng Rusman ikut maccaleg di Nasdem Soppeng.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Sebanyak 30 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Nasdem yang akan maju di lima Dapil Soppeng.
Dari komposisi Caleg Nasdem, mantan kadis pendidikan Soppeng Rusman ikut maccaleg di Nasdem Soppeng.
Berikut nama-namanya:
Dapil 1 Lalabata - Ganra
1. Drs.H Rusman,M.Si
2. Hj.Suryani Arifuddin
3. Andi Mappajanci,ST
4. Rabiyah,SE
5. Andi Muh Yasir .SE
6. Rosda Arie Prodina
7. Drs.H Muhtar Palewi Mm
Dapil 2 Donri-Donri dan Marioriawa
1. A.Muh. Taslim
2. Mansur Masse
3. Dwy Puji Lestari
4. Riri Andang
5. Riswan
6. Andi Yuyu Lestari
7. Muhammad Taufan
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Dapil 3 Liliralau
1. A. Ansari Salahuddin
2. Sahriana
3. H Bahar
4. A. Sary Ayu Lestari
5. Ade irawan
Dapil 4 Liliriaja- Citta
1. Drs Jafar
2. Ir.H.Immawaty
3. Dra Hj Khaeraty
4. Kusman Dalle
5. Andi Nur Ilmia Diniya
Dapil 5 Marioriwawo
1. Hj. Yessi S.Si
2. Aminu
3. Dra Kaharuddin Msi
4. Hj.Haeriyati
5. Andi Mahfud S.Sos
6. Ishak.(*)
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