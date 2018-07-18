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Ini 30 Bacaleg Nasdem Soppeng 2019, Siapa Jagoan Anda?

Dari komposisi Caleg Nasdem, mantan kadis pendidikan Soppeng Rusman ikut maccaleg di Nasdem Soppeng.

Ini 30 Bacaleg Nasdem Soppeng 2019, Siapa Jagoan Anda?
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Pengurus dan kader partai Nasdem Soppeng 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Sebanyak 30 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Nasdem yang akan maju di lima Dapil Soppeng.

Dari komposisi Caleg Nasdem, mantan kadis pendidikan Soppeng Rusman ikut maccaleg di Nasdem Soppeng.

Berikut nama-namanya:

Dapil 1 Lalabata - Ganra
1. Drs.H Rusman,M.Si
2. Hj.Suryani Arifuddin
3. Andi Mappajanci,ST
4. Rabiyah,SE
5. Andi Muh Yasir .SE
6. Rosda Arie Prodina
7. Drs.H Muhtar Palewi Mm

Dapil 2 Donri-Donri dan Marioriawa
1. A.Muh. Taslim
2. Mansur Masse
3. Dwy Puji Lestari
4. Riri Andang
5. Riswan
6. Andi Yuyu Lestari
7. Muhammad Taufan

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Dapil 3 Liliralau
1. A. Ansari Salahuddin
2. Sahriana
3. H Bahar
4. A. Sary Ayu Lestari
5. Ade irawan

Dapil 4 Liliriaja- Citta
1. Drs Jafar
2. Ir.H.Immawaty
3. Dra Hj Khaeraty
4. Kusman Dalle
5. Andi Nur Ilmia Diniya

Dapil 5 Marioriwawo
1. Hj. Yessi S.Si
2. Aminu
3. Dra Kaharuddin Msi
4. Hj.Haeriyati
5. Andi Mahfud S.Sos
6. Ishak.(*)

Tags
Nasdem
Pilcaleg 2019
Soppeng
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Penulis: Sudirman
Editor: Mahyuddin
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